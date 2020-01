Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Történelmet írt a Seat

A VW-csoporthoz tartozó Seat minden eddiginél jobb évet zárt tavaly, 11 százalékkal növelte eladásait.

Újabb rekordot produkált a Seat: tavaly több mint 574 ezer autót adott el, ez 11 százalékkal haladja meg a 2018-as szintet, egyben rekordot jelent az autómártka életében.

A Volkswagen-csoporthoz tartozó Seat növekedésében a SUV-ok (hobbiterepjárók) - az Arona, az Ateca és a Tarraco - bevezetése játszotta a főszerepet az utóbbi években. A különböző Seatok közül a Leon, az Ibiza és az Arona volt a legnépszerűbb a múlt évben. A Seat piacvezető márka Spanyolországban, Ausztriában a harmadik helyen áll, Németországban pedig 3,8 százalékra növelte a részesedését a cég.

Wayne Griffiths, a Seat értékesítésért és marketingért felelős alelnöke az eredményeket értékelve azt mondta: "A harmadik egymást követő évben szállításaink két számjegyű növekedést mutatnak, és mi vagyunk az egyik leggyorsabban növekvő márka Európában. Ezen felül az SUV-értékesítés növekedése lehetővé tette, hogy növeljük a vállalat és a márkakereskedői hálózat jövedelmezőségét. "

A Seat jövőjéről Wayne Griffiths elmondta, hogy januárban mutatják be a legkeresettebb modell, a Leon legújabb változatát, emellett elektromos meghajtású autók is érkeznek a következő időszakban és megjelenik a kínálatban egy villanyrobogó is.