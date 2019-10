Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tovább tart a sztrájk a Lufthansa-csoportnál, mint korábban közölték

Délelőtt 11 óra helyett éjfélig tart sztrájkot vasárnap a német légiutas-kísérők független szakszervezete (UFO) a Lufthansa-csoport több légitársaságánál - adta hírül az MTI.

A reggel 5 órakor kezdett sztrájk a Germanwings, az Eurowings, a Cityline és a SunExpress járatait érinti. (Vasárnap délelőtt a Budapest Airport azt közölte az MTI-vel, hogy a sztrájk nem érinti a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér járatait.)

Délutáni sajtójelentések szerint a munkabeszüntetés miatt nagyjából 100 járatot kellett törölni, többségük belföldi, utasaik vonatjegyre váltható utalványokat kaptak, hogy eljuthassanak célállomásukra.

A Lufthansa közölte, hogy csak a sztrájk végeztével lehet pontosan megállapítani a törölt járatok számát. A legnagyobb érintett leányvállalat, a Germanwings-járatokat is üzemeltető Eurowings közölte, hogy légiutas-kísérőik több mint 90 százaléka felvette a munkát vasárnap.

Az UFO a hét elején még a csoport névadó leányvállalatánál, a Lufthansánál helyezett kilátásba sztrájkot, de időközben a munkaadó 2 százalékos rendkívüli fizetésemelést jelentett be, amivel teljesítette a szakszervezet követeléseit. Az emelés azonban csak a Lufthansa utaskísérőire vonatkozik, és a leányvállalatoknál dolgozó munkatársakat kihagyták belőle - indokolta az UFO a sztrájkfelhívást.

A munkaadó törvénytelennek tartja a szakszervezeti akciót, és jogi következményeket helyezett kilátásba. A társaság álláspontja szerint továbbra is érvényes a légiutas-kísérők munkájáról és javadalmazásáról szóló kollektív szerződés, nincsenek nyitott kérdések, így sztrájk sem lehet.

A felek bíróság előtt is vitát folytatnak. A Lufthansa szerint a szakszervezet vezetése szabálytalanul került pozícióba, így tevékenysége is szabályellenes. A társaság ezért nem is ismeri el az UFO márciusi lépésének jogosságát, amellyel a szakszervezet felmondta a kollektív szerződést.

Az UFO az utóbbi években több nagyszabású sztrájkot szervezett a Lufthansa-csoportnál, 2015 novemberében egyhetes munkabeszüntetést tartottak, akkor 4700 járatot kellett törölni.