Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Túl sok a bank a régióban

Egyetértenek a Deloitte szakértői a jegybank alelnökével - kicsik a piacok, és túl sok bank van a régiós országokban. További felvásárlásokra számít a térségben a tanácsadó cég, az akvizíciókban az OTP járt az élen az elmúlt években.

Az elmúlt két évben rekord profitot értek el a bankok a régióban - mondta Bíró Balázs, a Deloitte tanácsadási üzletágvezetője a cég sajtótájékoztatóján. A gazdasági növekedés kiváló a térségben. Fontos trend, hogy a nagy nemzetközi szereplők racionalizálnak, és kivonulnak, miközben a helyi szereplők erős tőkehelyzettel rendelkeznek, és felvásárolnak. Ebben élen jár az OTP, nyolc felvásárlást hajtott végre 2015 óta, ebből egy még folyamatban van, Szlovéniában hatósági engedélyekre vár a hitelintézet.

Eltűntek a rossz hitelek

A nem teljesítő hitelállomány hatalmasra duzzadt a régióban, Magyarország ebben is az élen járt. Mára ezeket a rossz hitelportfóliókat sikerült leépíteni, a piac kitisztult, a nem teljesítő hitelek aránya szinte minden országban 10 százalék alá süllyedt. A kivételek közé tartozik Horvátország, de keményen dolgoznak ennek a csökkentésén. Lengyelországban is magas viszonylag ez az arány, ott jelentősebb portfólióeladásokat vár a Deloitte, emellett Ukrajnában vannak még nagyobb bedőlt hitelállományok.

Sok elemző feltételez valamilyen makrogazdasági korrekciót, válságot nem várnak, csak lassabb növekedésre számítanak a szakértők. Az országok gazdasági helyzete viszont sokkal stabilabb, mint 2008-ban volt, az állam devizakitettsége csökkent, a lakosságé pedig gyakorlatilag eltűnt. A lassulás következményei között lehet, hogy további konszolidációk várhatók a piacon.

Kedvező a környezet

A makrotrendek jók, a gazdasági növekedés stabil, a munkanélküliség alacsony - ez kedvez a bankszektornak. A kamatok alacsonyak, emiatt több hitelt kell kihelyezniük a bankoknak ahhoz, hogy megfelelő bevételre, profitra tegyenek szert. A bankpiaci penetráció a régió különböző országaiban eltérő. Ahol alacsonyabb, ott nagyobb növekedésre lehet számítani.

A tőkemegfelelési mutatók magasak, 20 százalék körül járnak, tehát vannak olyan piaci szereplők, amelyeknek megfelelő az anyagi helyzetük ahhoz, hogy akviráljanak. A jövedelmezőség is jó, a nyereségesség tovább javult az elmúlt években. Még azokban az országokban is magas sajáttőke-arányos nyereség, amelyekben alacsony a hatékonyság, magas költség/bevétel aránnyal működik a szektor.

A térségben dedikáltan a növekedésre fókuszál az Erste, a KBC, a Société Générale viszont csökkenti a jelenlétét, csak Romániában és Csehországban hagyta meg a leánybankokat. Az OTP szintén akvirál, főleg a Société Générale-tól vásárol, és az olasz Intensa Sanpaolo is inkább felvásárlónak számít. A konszolidáció elkerülhetetlen, mivel ezek a piacok kicsik, és túl sok szereplő van jelen. Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke is rendszeresen elmondja, a mostaninál kevesebb, öt nagybank is elég lenne Magyarországon.