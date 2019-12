Tűzveszélyes mosógépek miatt fájhat a feje a Whirlpoolnak

Az Egyesült Királyságban több mint félmillió használatban lévő mosógépet kell visszahívnia a Whirlpoolnak, mert a cég bizonyos márkájú háztartási gépei tűzveszélyesek lehetnek – írja a Világgazdaság a BBC nyomán.

Szász Péter , 2019. december 18. szerda, 15:18

A szigetországban több mint öt éve értékesítik a Hotpoint, illetve az Indesit márkájú gépeket, azonban a mosógépek ajtajainak reteszelő rendszere túlmelegedhet, ami tűzveszélyt okozhat - olvasható a portálon.

A Whirlpool azonban közölte, a gépek hideg vizes programokkal továbbra is megbízhatóan működnek, mivel ezekben az esetekben nem kapcsol be a melegítőrendszer. A problémás eszközök bejelentéséhez a vállalat külön közösségi oldalakat és telefonos forródrótot is létesített, illetve elindítottak egy online felületet is, ahol gépek gyártási számával az ügyfelek ellenőrizhetik a saját mosógépeiket.

2020 januárjában kezdik meg a problémás mosógépek ellenőrzését, azonban egyelőre nem merült fel a vásárlók kártalanítása. A 2014 óta eladott Hotpoint és Indesit mosógépeknek körülbelül a 20 százalékát érintheti a probléma: ez nagyságrendileg 519 ezer gépet jelent.

A visszahívás egyelőre csak az angol és az ír háztartásokban lévő gépekre vonatkozik.