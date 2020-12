Új dobásra készülnek a Discovery tévécsatornák

Hamarosan elindul a discovery+ streamingszolgáltatás 25 országban, a Discovery márkáinak és partnereinek – például a BBC, az A&E és a Group Nine – több mint 55 ezer epizódjával és az Eurosport tartalmaival, köztük az olimpiai közvetítésekkel. Várhatók exkluzív sorozatok is - írja a DTV News.

A discovery+ a streamingszolgáltatások közül az eddigi legszélesebb tartalmat nyújtja. Exkluzív, eredeti sorozatokat tesz elérhetővé azokban a népszerű témákban, ahol a Discovery márkák erős vezető pozícióval bírnak - életmód, emberi kapcsolatok, otthon és főzés, valós rejtélyek és bűnesetek, paranormális világ, kaland, természet, tudomány, technológia és környezetvédelem -, emellett magas minőségű dokumentumfilmeket is kínál. A Verizon a discovery+ bevezetését az Egyesült Államokban új és meglévő ügyfelei számára is exkluzív ajánlattal támogatja - írja a hírről a szakportál.

Az Egyesült Államokban a discovery+ mintegy 2500 aktuális és klasszikus sorozat több mint 55 ezer epizódjával indul többnyire a saját hálózatuk műsoraival. Ezeken kívül egy új tartalmi együttműködés révén a discovery+ első ízben hozza össze az A&E, a The History Channel és a Lifetime legnépszerűbb nonfiction tartalmait a Discovery márkákkal. Így az A&E hálózat sorozatainak - többek közt The First 48 (A döntő 48 óra), Bring It, Dance Moms (Dance Moms - Csillagképző), Ice Road Truckers (Jéglovagok), Pawn Stars (Zálogcsillagok), Ancient Aliens (Ősi idegenek), Storage Wars (Raktár-háborúk), 60 Days In, Intervention és a Ghost Hunters (Szellemek nyomában) - több mint 1500 epizódja erősíti a discovery+-t mint a valóságon alapuló szórakoztatás vezető streaming szolgáltatását.

Az USA után a discovery+ 25 országban indul el 2021-ben, többek között az észak-európai régióban, Olaszországban, Hollandiában és Spanyolországban. A szolgáltatókkal meglévő szoros kapcsolat révén a discovery+ az Egyesült Királyságban és Írországban a múlt hónap óta elérhető a Sky-nál, és a tervek szerint 2021-ben Latin-Amerikában (többek közt Brazíliában), és Ázsia egyes piacain is elindul. A magyar startról egyelőre még nincs hír.

A start még pont időszerű, mert a járvány hatására jelentősen megnőtt az igény a streamingszolgáltatásokra.