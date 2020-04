Új előírásokat vezet be a Wizz Air

A Wizz Air május 1-jétől szigorított higiéniai előírásokat vezet be - adta hírül a légitársaság.

A cég arra kéri az utasokat, hogy az interneten végezzék el az utasfelvételt, illetve online vásárolják meg a kiegészítő szolgáltatásokat, beleértve az extra poggyászt is. Azt javasolják, hogy mindenki használja az önkiszolgáló poggyászfeladást és a gyorsított biztonsági ellenőrzés igénybevételét azokon a repülőtereken, ahol erre lehetőség van.

A be- és kiszállás során is be kell tartani az új távolságtartási szabályokat.

Noha a Wizz Air összes repülőgépén alkalmazott HEPA szűrők - a cég szerint - kiszűrik a vírusok és baktériumok 99,7 százalékát az utastérből, május 1-jétől a személyzetnek és az utasoknak is kötelező lesz arcmaszkot viselni a repülés teljes időtartama alatt. Az utaskísérők fertőtlenítő törlőkendőt biztosítanak, a üléstartókból eltávolították a magazinokat és kérik, hogy mindenki részesítse előnyben az érintésmentes vásárlást a fedélzeten.

Azokon a járatokon, ahol a töltöttség megengedi, a személyzet az utasok átültetésével is igyekszik majd elősegíteni a távolságtartást.

A Wizz Air tizenhat útvonalon indítja el újra járatait Budapestről a májusban, a debreceni járatok csak júniusban indulhatnak el.

Az elmúlt hetekben hat útvonalon repültek Budapestről a magyar kötődésű légitársaság gépei, május elejétől Athén, Barcelona, Berlin, Birmingham, Bázel, Dortmund, Eindhoven, Göteborg, London-Gatwick és London-Luton, Liverpool, Madrid, Marosvásárhely, Podgorica, Stockholm és Szarajevó válik elérhetővé a ferihegyi repülőtérről.