Új főszerkesztője van a Los Angeles Times-nak

Az Egyesült Államok legbefolyásosabb sajtótermékei közé tartozó Bloomberg gazdasági hírügynökség, a Time magazin és a Wall Street Journal volt vezető szerkesztőjét, Norman Pearlstine-t ültette a Los Angeles Times főszerkesztői székébe hétfőn a lap új tulajdonosa.

A dél-afrikai születésű milliárdos tulajdonos, Patrick Soon-Shiong, aki a nap folyamán zárta le az újság átvételének folyamatát, a lap weboldalán úgy mutatta be a 75 éves Pearlstine-t, mint aki "nem csak bámulatra méltó tapasztalatokkal és egy szerkesztőség irányításának minden szükséges tudásával rendelkezik, de csodálatra méltóan modern és nyitott minden újra".

Az új tulajdonos, a 66 éves Soon-Shiong sebészorvos, aki több kaliforniai magán egészségügyi intézmény vezetője, és a biotechnológiai iparban tevékenykedve lett milliárdos. A Forbes magazin idei adatai szerint 7,5 milliárd dolláros vagyona van.

Soon-Shiong a Los Angeles Timesszal együtt megvásárolta a San Diego-Union Tribune című helyi lapot is. Az üzletet már február első napjaiban nyélbe ütötték, de a végső megállapodást hétfőn írták alá, az új tulajdonos pedig azonnal be is mutatkozott a szerkesztőségben. Maga a Los Angeles Times hétvégi számában "történelmi jelentőségű adásvételről" írt, megjegyezve, hogy a két patinás újság immár több mint 135 éve alakítja Dél-Kalifornia mindennapi életét.

Soon-Shiong 500 millió dollárért vásárolta meg a két lapot a chicagói székhelyű Tronc kiadótól, és megvett még egy spanyol nyelvű, Hoy című helyi kiadványt, továbbá kisebb közösségi újságokat is Dél-Kaliforniában.

A milliárdos július végéig elköltözteti a szerkesztőséget Los Angelesből a metropolisztól délre fekvő El Segundóba.

Az Egyesült Államok negyedik legnagyobb példányszámú lapja, a liberálisként számon tartott Los Angeles Times irányvonalában nem várható változás. Hétfői, bemutatkozó cikkében az új tulajdonos bírálta a "hamis hírek világát", amelyet "korunk rákbetegségének" nevezett.

"A Times és a Union-Tribune ma fontosabb, mint valaha. Ha védelmezni akarják demokráciánkat és a hamis hírek ellenszereként akarnak működni, akkor a szerkesztői becsületesség és függetlenség bástyáinak kell lenniük" - fogalmazott. Hozzátette, hogy a birtokába került lapok továbbra is az igazság keresése, a tisztesség és az újságírói függetlenség jegyében tevékenykednek majd.

A kép forrása: Pixabay.