Új húzás a Tescótól - fél óra alatt kiérhet a csomag az ír vásárlókhoz

Drónokkal viszi ki a megrendeléseket egy ír városban a Tesco: a szolgáltatás egyelőre még csak tesztüzemben működik. Időben elég jó megoldásról van szó: a csomagokat már a rendelést követő fél-egy órában átvehetik a vásárlók.

Drónos házhoz szállítást tesztel a Tesco az írországi Galway megye Oranmore városában. A boltlánc a Manna drónszállítással foglalkozó céggel állt össze, a tesztek pedig valószínűleg hónapokig tartanak majd - írja az Irish Times.

A tesztüzem alatt a helyiek az Oranmore városban lévő üzletből rendelhetnek egy kisebb kosárravalót, a megvehető termékeket egy külön weboldalról lehet megrendelni. Egyelőre 700 árucikkből válogathatnak a vásárlók, a megrendelt árukat egy Tesco-dolgozó pakolja össze, a kiszállítást pedig a Manna intézi. A drónos megrendeléseket keddtől vasárnapig, reggel fél 10 és délután 5 óra között szállítják ki, a megrendelt termékek pedig a rendelést követő fél és egy órában már meg is érkezhetnek.



Catherine Swift, a Tesco Oranmore-ban található üzletének vezetője szerint nagyon kíváncsiak arra, hogy a környéken lakóknak mennyire tetszik majd a szolgáltatás és hogyan reagálnak rá.



Kedvez az online vásárlásoknak a vírushelyzet



Ha elindul a szolgáltatás, akkor a drónokkal történő kiszállítás némileg tehermentesíti a hagyományos online megrendeléseket. Szeptember végén ugyanis a brit Tesco arra figyelmeztette a vásárlókat, hogy a koronavírus-járvány második hulláma miatt a házhozszállítási időpontok a szokásosnál gyorsabban telnek be. A cég ezért arra kérte a vásárlókat, hogy aki teheti, személyesen intézze a bevásárlását és azoknak hagyja meg a házhoz szállítás lehetőségét, akik a koronavírus által veszélyeztetettebb csoportokba tartoznak.



Az online vásárlás Magyarországon is egyre népszerűbb. Az Auchan, a Spar és a Tesco online shopjában azonban nem gondolják, hogy ezúttal legyűrné őket a vásárlási roham, de folyamatosan nő a forgalom, egyre többször, egyre többért vásárolnak a magyarok. Az ősz további részében a Sparban egyenletes keresletre számítanak, nem úgy az Auchan online shopjában, ahol megugrásra számítanak, míg a Tesco a téli szezonnak megfelelő bővülést vár. Felmérések szerint a koronavírus-járvány első hulláma után nagyon megugrott a rendszeresen neten vásárló magyarok száma, ez most is azt jelenti, hogy minden harmadik ember rendel online.