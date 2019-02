Új ízzel jön elő a Coca-Cola

Februárban debütál a Coca-Cola új, narancsos vanília ízű terméke (Orange Vanilla Coke) az Egyesült Államokban. Az új ízzel arra akarják ösztönözni a fogyasztóikat, hogy ne mások üdítőit próbálják ki - írja a CNN híre alapján a Világgazdaság.

Az új narancsos vanília ízű kólával cukros és cukormentes formában is megjelennek, a cég már túl van egy kanadai teszten is. Kísérleteztek málnás, citromos gyömbéres ízekkel is, amelyek Ázsiában jelenleg is jól teljesítenek. A távol-keleti piacon már más különlegességgel is próbálkozna a cég, Japánban például először lépnek piacra alkoholos itallal, egy szénsavas, citromos ízű, úgynevezett alkopoppal, amely jellemzően az ízesített ciderekhez hasonlít leginkább - írj a lap.

Az atlantai székhelyű Coca-Cola a marihuána egyik származékának, a CBD-nek a használatát is vizsgálja. Kíséreteztek Black Cherry Vanilla Coke és Coca-Cola Blak nevű kávéízzel is. Az elemzők szerint a legjobban működő Coke-ízek azok, amelyek kiegészítik vagy erősítik az eredeti receptet.

Az új termékek javíthatnak a cég eredményein, a legfrissebb negyedéves jelentés ugyanis azt mutatja, hogy a Coca-Cola részvényei két százalékkal csökkentek a piacon, alulmúlva az előzetes várakozásokat.