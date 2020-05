Új megoldások a Lidltől - a boltlánc beveti az új "kollégát" és megy a Tesco után

Sorra születnek a megoldások arra, hogyan lehet a koronavírus-járvány miatt megváltozott mindennapokat könnyebbé és biztonságosabbá tenni. Az ír Lidl például egy csevegőrobotot vet be annak érdekében, hogy az emberek elkerülhessék a tömeget a boltokban, Lengyelországban pedig előre összekészítik az online kiválasztott termékeket az üzletek.

Valamennyi boltlánc igyekszik mielőbb reagálni a járvány miatt változó helyzetre világszerte és Magyarországon is, például azért, hogy ne alakuljon ki tömeg az adott boltban.

A Lidl és riválisa, az Aldi már régóta - a járványhelyzet előtt - több megoldást alkalmazott azért, hogy ne kelljen sokáig várni a pénztáraknál. Például a saját márkás termékeken több helyen is van vonalkód, hogy a kasszás gyorsabban le tudja azokat húzni azokat. Emellett a pénztárosoknál nézik a sebességet is. Elvileg van elvárás a kasszázás sebességével kapcsolatban,az Aldinál az számít jónak, aki óránként legalább 1000-1100 termék körül húz le, a Lidlnél pedig ugyanez az érték percenként 30 áru körül mozog (óránként 1800). Komoly retorziók viszont nincsenek, ha valaki nem teljesíti az elvárásokat.

Most a Lidl egy újabb lépéssel veszi fel a harcot a koronavírus-járvánnyal szemben és ezzel is próbálja csökkenteni az esetleges tumultust: csevegőrobot segít kiválasztani a legkevésbé forgalmas időszakot a vásárlásra. A szolgáltatás egyelőre csak Írországban érhető el- írja a The Grocer brit kiskereskedelmi szaklap.

Színkódolt üzengetés

A vásárlási időpont ellenőrzéséhez mindössze meg kell nézni a www.lidl.ie/Quiet weboldalt, ezt követően elindult egy WhatsApp-beszélgetés az érdeklődővel. Itt egy üzenetben nagyon egyszerűen - a nap és az időpont pontos megjelölésével - le kell írni a vásárlás tervezett időpontját. A csevegőrobot (chatbot) pedig válaszol, hogy a tapasztalatok szerint a kiválasztott időpont mennyire forgalmas, mekkora sorra számíthat az érintett vevő. A rendszer arra is felhívja a figyelmet, hogy a boltokban tartsák meg a 2 méteres távolságot.



A könnyebb értelmezhetőség kedvéért színkódokkal is ellátják az idősávokat: a piros például a leginkább zsúfolt időszakot jelenti, a narancssárga az átlagosat, míg a zöld a legkevésbé forgalmasat. A reggeli időszak megjelölése esetén az üzenet arra is kitér, hogy a reggel 9 és 11 közötti időszak az idősebb és a leginkább veszélyeztetett vásárlóknak van fenntartva. A boltlánc szóvivője szerint valós idejű adatokat és a vevők által indított tranzakciók számát használják arra, hogy meghatározzák a tömeg elkerülésére legalkalmasabb időpontot, így az emberek meg tudják tervezni előre a bevásárlás időpontját.

Az összeszedett árukért kell csak elmenni



A csevegőrobotos írországi megoldás mellett a Lidl Lengyelországban is újdonsággal állt elő: olyan új vásárlási formát vezet be, amelyet azoknak a vevőknek szán, akik nem akarnak sok időt az üzletekben eltölteni - írja a Business Insider Polska. A Lidlnél az interneten lehet megrendelni az árut, és az előre elkészített csomagot a kiszemelt áruházban kell átvenni. Lidl ezért indított egy különleges internetes oldalt, ahol csak ezt az új fajta vásárlást lehet intézni, ami azt jelenti, hogy a vevők le tudják foglalni a kiválasztott Lidl-boltban kapható termékeket.

Az új megoldással az áruházlánc azokat a személyeket is vásárlásra akarja ösztönözni, akik kerülni szeretnék a boltokban lévő tömeget. Indulásként még tesztelik a módszert - csak korlátozott választékból lehet egyelőre választani. Wroclawban korábban már végeztek egy kísérletet, amelyben a vásárló átadhatta egy üzletben az ott dolgozóknak a bevásárlólistát, és összeállították neki a csomagot.

Ez a módszer csak a Lidlnél új, több boltláncnál már régóta elérhető. Például a magyar Tescónál és Sparnál éppen az Ikeánál is van olyan lehetőség, hogy a vásárló előre kiválasztja a termékeket és utána odamegy a csomagért.

Lidl-pékség otthonra

A járvány miatt egyébként számos óvintézkedést vezettek be a boltláncok: plexifallal védik az a kasszásokat, a vásárlókat pedig mindenhol, így Magyarországon is arra kérik, hogy tartsák meg a 2 méteres távolságot egymástól. Emellett a boltláncok a járványidőszakban rövidített nyitvatartási menetrendet vezettek be.

A magyar Lidl pár napja pedig a boltban frissen kapható pékáruit kezdte el forgalmazni más formában: fagyasztva lehet hazavinni azokat és otthon megsütni.