Újabb díjra jelölték Mundruczó filmjének főszereplőjét

A Brit Filmművészeti és Televíziós Akadémia (BAFTA) igen sokszínű jelöltlistával állt elő díjaira, a színészkategóriákban a 24 jelölt közül 16 etnikai kisebbséghez tartozik. Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjében szereplő Vanessa Kirbyt is jelölték a legjobb színésznő díjára - írja az MTI.

A legtöbb, hét jelölést a múlt héten Golden Globe-díjat nyert A nomádok földje című film kapta, de hat díjra jelölték a The Father, a Minari és az Ígéretes fiatal nő című filmeket - adta hírül a BBC News honlapja.

A legjobb rendező díjára négy női jelölt is van: Chloe Zhao A nomádok földje Golden Globe-díjas rendezője és Lee Isaac Chung, akinek Minari című filmje szinte Golden Globe-díjas lett a legjobb idegennyelvű film kategóriában, Shannon Murphyvel (Babyteeth), Jasmila Zbaniccsal (Quo Vadis Aida), Sarah Gavronnal (Rock) és Thomas Vinterberggel (Another Round) száll versenybe.

A legjobb film díjára jelölték A nomádok földjét, Az ígéretes fiatal nő, A chicagói 7-ek tárgyalása, a The Father és a The Mauritanian című filmeket.

A BBC szerint a legnagyobb meglepetést a színészkategóriák hozták. Miközben tavaly valamennyi jelölt a legjobb főszereplő és mellékszereplő kategóriákban fehér volt, idén 16 színesbőrű és fekete jelölt is versenyez a díjakért, köztük Daniel Kaluuya, Riz Ahmed, Dominique Fishback, Tahar Rahim and Bukky Bakray, miközben olyanok mint Viola Davis, Carey Mulligan, Gary Oldman, akiket idén az Oscar-díjra esélyesek között tartanak számon, nem kerültek fel a jelöltlistára.

A legjobb színész díjára jelöltek között van Chadwick Boseman (Ma Rainey - A blues nagyasszonya), Anthony Hopkins (The Father), Riz Ahmed (The Sound of Metal), Adarsh Gourav (The White Tiger), Mads Mikkelsen (Another Round) és Tahar Rahim (The Mauritanian).

A legjobb színésznő díjára jelölték Frances McDormandot (A nomádok földje), Bukky Bakray-t (Rocks), Radha Blankot (The Forty-Year-Old Version), Vanessa Kirbyt (Pieces of a Woman), Wunmi Mosakut (His House) és Alfre Woodardot (Clemency).

Az újszülött gyermekének elvesztését gyászoló nőt megjelenítő Vanessa Kirby az alakításáért februárban a Hollywoodba akkreditált külföldi újságírók Golden Globe-díjára jelölték, tavaly szeptemberben megkapta a Velencei Filmfesztivál legjobb színésznő díját, a film pedig a 30 fiatal diákból álló zsűri legjobb filmnek járó díját.

Mundruczó Kornél magyar-kanadai koprodukcióban készült drámájának főszerepeit Vanessa Kirby, Shia LaBeouf és Ellen Burstyn játszották. A film forgatókönyvét - Mundruczó alkotótársa - Wéber Kata saját színdarabja alapján írta. A magyar rendező első angol nyelvű külföldi gyártású filmjének executive producere Martin Scorsese.

Ez a sokszínűség annak következménye, hogy a BAFTA tavaly óta átszervezte tagságát és változtatott díjai odaítélésének szabályzatán, miután egy felülvizsgálat megerősítette, hogy a jelöléseknél nem érvényesül a sokszínűség.

A díjak odaítélésénél bevezettek egy "hosszú listás" fordulót a szavazásban még az előtt, hogy a végső jelölteket kiválasztják a díjakra. A legjobb rendező kategóriában a hosszú listán 20 rendező - 10 férfi és 10 nő - volt, közülük került ki a végső hat jelölt. A színészkategóriákban 15 fős hosszú listából hatan váltak végső jelöltté a korábbi öt helyett.

A BAFTA díjait két ceremónián adják át április 10-én és 11-én, mindkettőt virtuálisan a Royal Albert Hallból fogják közvetíteni, de a pontos részletekről később döntenek.