Újabb autómodell gyártása kerülhet Győrbe

A pozsonyi Volkswagen-üzem mellett a győri Audi-gyár is potenciális helyszíne lett a Skoda Superbek gyártásának.

Egy német üzem az elektromos gyártásra való átállítása indította be a modelláthelyezési dominót - írja helyi források nyomán a G7. Emdenből 2022-től menniük kell az addig ott gyártott Passatoknak, de a korábban az 1,3 milliárd eurós zöldmezős beruházáshoz kinézett török helyszínt egyelőre az ország szíriai szerepvállalása miatt politikai okokból lebegteti a VW konszern.

Mivel a végleges helyszín megtalálásáig is készülniük kell valahol a Passat család autóinak, ezért akár Pozsonyba is kerülhet a gyártásuk, de újabban már az is felmerült, hogy Győr is szerepet kapna a gyártási helyszínek átrendezésében, így kerülhetnének a Superbek Magyarországra.

Minderről azonban csak a modelláthelyezések miatt felháborodott cseh szakszervezetek kommunikálnak a helyi sajtóval, a cég mindent találgatásnak nevez, és semmit sem kommentál.