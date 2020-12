Újabb háborúba kezdett a Lidl és a Tesco

Nagyvállalatok léptek fel a brazíliai erdőírtásokkal összefüggésbe hozható szójatermelés ellen. A brazil szója a világ számos táján megtalálható, például a húsokban, ugyanis ez az állati és haltakarmányok egyik fő összetevője. Az erdőirtások és a súlyos ökológiai következmények miatt azonban egyre nagyobb a nyomás a szóját felhasználó cégeken és egyre többen fordítanak hátat a brazil szójának.

Nemzetközi boltláncok, élelmiszeripari mamutok és befektetők, többek között a Tesco, a McDonald's, az Unilever és a Lidl szólították fel a szójakereskedőket, hogy hagyjanak fel az olyan szójababok kereskedésével, amelyek összefüggésbe hozhatóak a brazíliai Cerrado régióban tapasztalt erdőírtással - írja a Financial Times.



Az érintett cégek között van az Archer Daniels Midland, a Bunge, a Cargill, a Louis Dreyfus Company, a Cofco International és a Glencore-hoz tartozó Viterra is, a vállalatoknak írt levelekben 160 csoport követelte a biodiverzitás (biológiai sokszínűség) miatt fontos területekről származó szójával való kereskedés befejezését 2020 után. A levelet aláírók figyelmeztettek, hogy szankciókat is alkalmaznak, ha a kereskedők nem tesznek eleget a kérésnek.

Az ultimátum mögött álló cégek közül a Tesco például 10 millió fontot szánna a szójatermelés okozta erdőirtások kezelésére a régióban: a boltlánc ugyanis a szója nagy részét Cerrado régióból szerzi be. Anna Turrell, a Tesco környezetvédelmi vezetője szerint ezért fontos, hogy vezető szerepet töltsenek be a régió biodiverzitásának megőrzésében is.



Itt készül a brazil szója 60 százaléka



Az aláírók célja az, hogy megállítsák az erdőirtást és az őshonos növényzet pusztulását a régióban, például úgy, hogy szójatermelésre és szarvasmarha-tenyésztésre a mezőgazdasági termelésre már alkalmassá tett 38 millió hektár földterületet használják. Cerrado területe Brazília egyik legkevésbé védett régiójává vált, annak ellenére, hogy egy fontos szén-dioxidot elnyelő területnek számít. A brazil szójababtermelés 60 százalékát ez a térség adja.

A Bloomberg szerint az Abiove, a brazil szójafeldolgozó vállalatokat képviselő szervezet közölte, a szoros határidő károsíthatja a brazil törvényeket betartó gazdákat. Szerintük időt kellenek hagyni nekik, hogy alkalmazkodni tudjanak.A brazil törvények szerint ugyanis a régió mezőgazdasági termelőinek a földjükön lévő erdőnek csak 20-35 százalékát kell érintetlenül hagyniuk, az Amazonas mentén ez az arány például már 80 százalék.



Sok helyre eljut a brazil szója



A brazil szója a világ minden táján megtalálható, például a húsokban, ugyanis ez az állati és haltakarmányok egyik fő összetevője.

Az erdőirtások és a súlyos ökológiai következmények miatt azonban egyre több cég fordít hátat a brazil szójának. A norvég lazatenyésztő vállalat, a Bremnes Seashore például nemrég jelentette be, hogy ezentúl nem lesz brazil szójabab a haltakarmányában. A Tescót pedig nemrég azért kritizálták, mert egy vizsgálat kiderítette, hogy az ott kapható csirkéket a Cargill termény- és alapanyagkereskedő vállalattól beszerzett, Cerrado régióból származó szójával etették.