Újabb súlyos vádak a Huawei ellen

Amerikai források szerint részben a kínai titkosszolgálatok működtetik az egyik legismertebb kínai technológiai céget, a Huaweit - írta hét végi számában a The Times című brit lap, amelyet a hvg.hu idéz. A kínaiak alaptalannak nevezik az állításokat.

A CIA értesülései szerint a Huawei két polgári és egy katonai titkosszolgálattól kap pénzt, s mielőtt most az amerikaiak kiszivárogtatták értesüléseiket, már tájékoztatták az "Öt szem" hírszerzési adatokat megosztó szövetség többi tagját, Kanadát, Ausztráliát, Nagy-Britanniát és Új-Zélandot is - írja a hvg.hu.

A Huawei azonnal cáfolta az amerikai vádakat. "a Huawei nem kommentál mindenféle bizonyíték nélküli, teljesen alaptalan vádakat" - mondta a kínai cég egyik képviselője a The Timesnak.

A Huaweit ért legújabb vádak akkor hangoztak el, amikor már igencsak megromlottak a Kína és az USA közötti kapcsolatok, miután Washington több alkalommal is azzal vádolta a kínai vállalatot, hogy külföldön eladott eszközeit az ázsiai ország kémkedésre is használja. Amerikai kérésre a kanadai hatóságok már őrizetbe is vették Meng Van-csout, a cég pénzügyi igazgatóját, és az alapító, Zsen Cseng-fej lányát.

Az USA azzal vádolja Meng Van-zsut, hogy megsértette az Irán ellen érvényben lévő amerikai büntető intézkedéseket. A Huawei alaptalannak nevezte ezeket a vádakat is, és azt állította, politikai megfontolások állnak az őrizetbe vétel mögött.

A Huaweire kifejtett nyomás hatására több nyugati ország már felmondta a céggel kötött megállapodások egy részét.