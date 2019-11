Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újdonság a Telekomnál és a többi szolgáltatónál - jön a Xiaomi

A Xiaomi nagyobb sebességre kapcsol a magyar piacon: egy középkategóriás és egy csúcstelefonjával jelenik meg a szolgáltatóknál.

Bár a Xiaomi kínai mobiltelefon-gyártó készülékei a különböző szakboltokban régóta elérhető, a cég most szintet lép, elindul a hivatalos magyar képviselete és a mobilszolgáltatókkal is szorosabb lesz az együtt működés - jelentette be a magyar leánycég a héten.

A magyar Xiaomit Wagner Tibor irányítja, aki régi motoros az ágazatban, többek között a SonyEricsson mobilos részlegét vezette európai országokban.

Az egyik 75 ezer, a másik 200 ezer

A Xiaomi telefonjai elsősorban kedvező ár-érték arányukról ismertek. A mobiltelefonokról alapos teszteket készítő szakportál, a mobilarena.hu a kínai cég több telefonjára is az "ajánlott" vagy "különösen ajánlott" minősítést adta. A Xiaomi most két új telefont mutatott be, a középkategóriás Redmi Note 8T-t és a legfelső osztályba tartozó Mi Note 10-et, amely a cég szerint a világ első 108 megapixeles fényképezővel szerelt okostelefonja.

A Redmi Note 8T-t 75 ezer forintért lehet megvenni november közepétől a kiskereskedelmi üzletekben, de rövidesen a Telenornál, a Telekomnál és a Vodafone kínálatában is megjelenik. Az Index cikke szerint ez azért fontos, mert a mobilszolgáltatóknál általában komolyabb teszteket folytatnak le, nem adnak el olyan eszközt, amely problémás lehet a hálózatukon. A 200 ezer forintos árral november végén megjelenő Mi Note 10 pedig a Telekom és a Vodafone kínálatában jelenhet meg a közeljövőben, és állítólag egy harmadik szolgáltatót is leigazolnak hamarosan.

Hol tart a Xiaomi?

A 2010-ben alapított, 2018-tól pedig a hongkongi tőzsdén jegyzett Xiaomi jelenleg a világ negyedik legnagyobb okostelefon-márkája. A cég idén júliusában először került fel a Fortune amerikai gazdasági magazin Global 500-as céglistájára, ahol összesítésben a 468., az internetes szolgáltatások és kiskereskedelem kategóriában pedig a 7. helyet érte el.