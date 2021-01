Újdonság a vásárlásban: bevásárlókocsi helyett guruló tojás

Sofőr nélküli, önvezető miniautókkal oldja meg az Egyesült Államokban a házhoz szállítást egy cég. Először átalakított személyautók viszik a vásárlókhoz a megrendelt termékeket, hamarosan pedig jönnek az tükrök és vezetőülés nélküli, tojásalakú autók. Ezek maximum 56 km/órával tudnak menni, és csak jó időjárási körülmények között közlekedhetnek majd.

Élelmiszert, pizzát és gyógyszereket szállíthatnak a jövő évtől önvezető, robotizált járműveken az Egyesült Államokban, Kaliforniában: a Nuro, robotikával foglalkozócég megkapta az engedélyt az önvezető autók bevetésére - írja a Business Insider.

San Francisco és a Szilícium-völgy utcáin eddig csak a közutakon történő tesztelésre kaptak engedélyt az önvezető járműveket gyártó cégek, a Nuro azonban hivatalosan is elindíthatja a fizetős szolgáltatását. A cég egyébként már 2017-ben kapott engedélyt Kalifornia államtól arra, hogy sofőrökkel együtt tesztelje az autókat, 2020 áprilisában pedig már a járművezetők nélküli tesztidőszak is megkezdődhetett. A Nurót a Google két korábbi mérnöke alapította, és a japán Softbank biztosította a finanszírozást.



Eltűnik a vezetőülés az autókból



Steve Gordon, a California Department of Motor Vehicles igazgatója szerint az első ilyen engedély kiadása jelentős mérföldkövet jelent az önvezető járművek történetében. A technológia fejlődésével együtt azonban továbbra is szem előtt kell tartani az autósok és a közlekedők biztonságát az utakon.



A szolgáltatás módosított, önvezető személyautókkal kezdődött, ezt követik majd az úgynevezett R2-es járművek, amelyekben már vezetőülés sincs. A címlapképen is látható, tojás alakú R2-es járművek 35 mérföld/órás sebességgel (közel 56 kilométer/óra) tudnak közlekedni.

Fel vannak még szerelve hőkamerával, radarral és 360 fokos kamerákkal. Ellenben tükrök nincsenek a kocsikon. A BBC cikkéből az is kiderül, hogy az autók csak jó időjárási körülmények között közlekedhetnek majd.

Jönnek az önvezető kamionok

A Nuro által benyújtott szabadalmak egyik, hogy az autók oldalán reklámok is futnának, amelyek a környezetet felmérve jelennének meg. Például, ha esik az eső, akkor egy ernyőket gyártó cég reklámja jelenne meg.



A vállalat szerint az önvezető autós kiszállítások nem csak a pandémia alatt könnyíti majd meg a kaliforniai lakosok életét, hiszen azoknak is segítséget jelentenek, akik nem tudnak vezetni, így egy nagyobb bevásárlás problémákat okoz nekik. A cég nem áll meg az önvezető autóknál, bejelentették, hogy felvásárolják az Ike vállalatot is, amely egy önvezető kamionokkal foglalkozó startup.