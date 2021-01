Újfajta üdítőt dobtak piacra, karácsonyfából készül

Újfajta felhasználását találták ki Észtországban a kidobott karácsonyfáknak. Egy üdítőital-gyártó fenyő ízesítésű tonikot készít a karácsonyfák ágaiból - adta hírül az Euronews az AP hírügynökségre hivatkozva.

Az ünnepi szezon elmúltával rengeteg fenyő kerül az utcára a balti államban is. Egy részük viszont a Saaremaa szigetén fekvő családi cég udvarára kerül. Az üdítőital-gyártó ugyanis fenyő ízesítésű tonikot készít a karácsonyfák ágaiból - számolt be az Euronews hírtelevízió.

A tűleveleket ledarálják, kardámommal és citromhéjjal ízesítik. A végeredmény egy különleges, édes-keserű ízű ital, némi karácsonyi hangulatú aromával.



- A fenyőt jól ismerik itt az északi országokban. Évszázadok óta használjuk, ásványokban és vitaminokban gazdag, magas a C- és D-vitamin tartalma. Erre ezekben az időkben, amikor az emberek a járvánnyal küzdenek, egyre nagyobb az igény - mondta az üzem vezetője, Tamro Virki.

A cég először három évvel ezelőtt készített tonikot, a település városháza előtt felállított karácsonyfából. Utána Észtország más városából is hoztak fát. Most már ott tartanak, hogy a finn főváros, Helsinki, és a lett üdülőfalu, Jurmala hivatalos fenyőfája is hozzájuk kerül.

- Ez érdekes ötlet, valami új. Az, hogy adjunk a karácsonyfáknak egy második életet, nagyon jól hangzik - mondta Jurmala turisztikai vezetője, Aleksandra Stramkale.

Európa otthonait szépítő mintegy 50 millió karácsonyfának csak kis része kerülhet ezekbe az üvegekbe. A kisebb, szobai fenyőfát túlságosan kiszáradnak, ahhoz, hogy üdítőt lehessen készíteni belőlük. Az északi városok főtereit díszítő, nagyméretű fenyőfák viszont megtartják eredeti nedvességüket. Egy fenyőfából mintegy tízezer liter üdítő készülhet - mondta az Euronews tudósítója, Janis Laizans.