Újra hiánycikk lehet a vécépapír - rögtön lépett a brit Tesco és a konkurencia is

Újra korlátozásokat vezetett be a brit Tesco például a WC-papírra és a lisztre. A cég szerint elegendő áru áll rendelkezésre, ezért szükségtelen felhalmozni a tartós élelmiszereket és tisztítószereket otthon. A korlátozásokat azért vezették be, hogy elkerüljék a pánikvásárlásokat.

A Tesco újra vásárlási korlátozásokat vezetett be bizonyos termékekre, többek között a vécépapírra Nagy-Britanniában - írja a brit Guardian.

A vécépapír már a járvány első hulláma alatt is problémás volt: hatalmas mennyiségekben felvásárolták, akárcsak a száraz tésztát vagy a lisztet. A brit piacon a Tesco mellett a Morrison's üzletlánc vezetett még be hasonló korlátozásokat annak érdekében, hogy elkerüljék a tavasszal tapasztalt pánikvásárlásokat, és mindenkinek jusson ezekből a termékekből. A vécépapír-keresletet mutatja, hogy az egyik gyártó, a Wepa Group szerint 23 százalékkal nőttek az eladások az elmúlt héten.

A brit Tescónál a lisztből, száraz tésztából, antibakteriális törlőkendőkből, babáknak szánt nedves törlőkendőkből és vécépapírból vásárlóként maximum 3 csomagot lehet egyszerre megvenni. Az online vásárlásnál pedig ehhez a sorhoz csatlakozik még a rizs és a zöldségkonzervek. A boltlánc arra kéri a brit vásárlókat, úgy vásároljanak, ahogy egyébként szoktak, mert minden termékből elegendő készlettel rendelkeznek. Dave Lewis, a Tesco leköszönő vezetője szerint az ellátási láncokkal nincs probléma, így felesleges otthon készleteket felhalmozni bizonyos termékekből.

Gyorsan fogynak az online időpontok

A brit élelmiszerboltok szeptember végén arra figyelmeztettek, hogy egyre gyorsabban telnek be ismét a kiszállítási időpontok, mivel az emberek tartanak egy második kijárási tilalom bevezetésétől. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint ugyanakkor nincs szó arról, hogy az ország visszatér a március végén elrendelt teljes zárlathoz.

A házhozszállítási időpontok ennek ellenére a szokásosnál gyorsabban telnek be, többek között a Tesco is figyelmeztette a vásárlóit, hogy nagy a kereslet. A Tesco ezért azt is kérte a britektől, aki teheti, személyesen intézze a bevásárlását és azoknak hagyja meg a házhoz szállítás lehetőségét, akik a koronavírus által veszélyeztetettebb csoportokba tartoznak.



A magyar boltok is készülnek az online rohamra

A koronavírus-járvány tavaszi megjelenése után több változtatást vezetett be a Tesco az online megrendeléseknél, miután megugrott a forgalom.

Szeptember közepén a magyar Tesco ismét közzétette, milyen szabályokkal lehet vásárolni az online boltból. Ilyen például, hogy egy rendelés során maximum 80 kilós lehet a csomag, ha amennyiben a vásárló eléri a limitet, a tescós webshop erről figyelmeztetést küld.