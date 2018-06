Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ütközés előtt gyorsított az önvezető Tesla

Meglepő eredményekre jutottak egy Tesla-baleset kapcsán.

Márciusban a beton sávelválasztónak csapódott egy Tesla Model X egy kaliforniai autópályán. Az autóba aztán belerohant két másik jármű is. A 38 éves sofőr meghalt, az autó pedig felgyulladt.

A gyártó korábban közölte, hogy az autó önvezető módban volt a baleset idején. A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) vizsgálata most azt is megállapította, hogy az autópilóta közvetlenül az ütközés előtt még fel is gyorsított, és se nem fékezett, se nem próbált kitérni a betonakadály előtt - írta a 444.hu a Guardian alapján.

A kaliforniai balesetről a cég azt állította, hogy a sofőrt figyelmeztette a rendszer, hogy vegye kézbe a kormány. A hatósági vizsgálat azonban arra jutott, hogy ez a figyelmeztetés 15 perccel korábban történt, viszont a baleset előtti percben a sofőr keze többször is a kormányon volt - igaz, az utolsó másodpercekben nem.

Képünk illusztráció, forrása: Anne Lebreton/AFP

