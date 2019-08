Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Váltás a magyar UPS élén

A UPS Yannick Mooijman személyében új országigazgatót nevez ki magyarországi, görögországi, romániai és szlovéniai operációi irányítására, ahol a szakember a UPS helyi működéséért, üzletfejlesztéséért és stratégiájáért felel majd. Mooijman Jim Kearneyt váltja a pozícióban, akit a UPS növekvő piacok pénzügyért felelős alelnökévé léptettek elő - adta hírül a cég.

A UPS komoly potenciált lát a magyar piacban, és folyamatosan ruház be a helyi szolgáltatási portfóliójába, hálózatába és infrastruktúrájába. A térségbeli ügyfelei jelenleg a leggazdaságosabb szárazföldi szolgáltatást választva is egy nappal gyorsabb szállítási szolgáltatást élvezhetnek Európa 25 országába. Ez a fejlesztés része annak az európai szintű 2 milliárd dolláros beruházásnak, melynek célja, hogy az ügyfeleink méretüktől függetlenül a lehető legmegbízhatóbb szolgáltatást kapják a világ bármely országába is küldik a csomagjaikat - mondta Yannick Mooijman.

A cég 1989-ben kezdte meg szolgáltatásai nyújtását Magyarországon, akkor még egy szerződéses partneren keresztül. Saját magyarországi operációit 1997-ben alapította. A vállalat ma összesen öt létesítményből álló országos hálózata révén szolgálja ki magyar ügyfeleit. A UPS Magyarország új hazai székházát és logisztikai központját 2017-ben nyitotta meg Vecsésen.