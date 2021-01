Van, ahol a hitelminősítő is fizet, ha becsődöl a cég

Kínában egy bírósági ítélet a hitelminősítőnek, a kibocsátást szervező brókercégnek, a könyvvizsgálónak, sőt még az akcióban részt vevő jogi irodának is ki kell vennie a részét a becsődölt cég kötvényeseinek kártalanításából. Az ázsiai ország nagyon szeretné megtisztítani kötvénypiacát.

Egy kínai bíróság döntése szerint az egyik helyi hitelminősítő cégnek ki kell vennie a részét az egyik csődbe ment és általa biztonságosnak ítélt cég hitelezőinek kártalanításából - írja a Bloomberg.

Az ítélet szerint a Dagong Global Cradit Rating Co. felelős lesz annak a 494 millió jüannyi összeg 10 százalékának a kifizetéséért, amelyet a három évvel ezelőtt csődbe ment építőipari cég, a Wuyang Construcion több, mint 400 károsult kötvényesének ítélt meg.

De nemcsak a hitelminősítő, hanem a csődbe ment cég kontrollere, a kötvénykibocsátást szervező brókercég, a Tebon Securities, a könyvvizsgálócég és egy jogi tanácsadó iroda is kollektívan felelős a csődért és részt kell venniük a kártalanításban. A bíróság szerint az, hogy nem világították át kellően a céget hozzájárult ahhoz, hogy a kötvényeseket kár érje.

Az ítélet, amelyhez hasonlóra nem sok példa volt eddig a fejlett országokban, azután született, hogy Peking elkezdte szigorítani felügyeletét az ország kötvénypiaca felett az országban november óta kibontakozó csődhullám nyomán. Két hitelminősítő tevékenységét is korlátozták és számos banknál, könyvvizsgálónál és brókercégnél indítottak átfogó vizsgálatokat a kötvénykibocsátások során észlelt szabálytalanságok miatt - írja összefoglalójában a Bloomberg.

A hangcsoui bíróság döntése precedenst teremt abban, hogy eddig nem volt szokás az aláíró céget, a könyvvizsgálót és a kibocsátást segítő jogi irodát kötelezni a kötvényeseket ért károk kompenzálására. A hírügynökség által megkérdezett elemző szerint ha valóban ez lesz az irány a jövőben Kínában, az jelentősen tisztíthatja a kínai tőkepiacokat.

A Wuyang Construcion 2017-ben jelentette be, hogy nem képes fizetni mintegy 1,4 milliárd jüannyi (valamivel több, mint 200 millió dollárnyi) belföldön kibocsátott kötvénye után. A kínai értékpapír-felügyelet vizsgálatot indított, s ez alapján azzal vádolták meg a céget, hogy meghamisította adatait a kötvénykibocsátás előtt, hogy engedélyt kapjon arra a felügyelettől.

Tavaly novemberben a pénzügyi felügyelet megbírságolta a szervező és aláíró brókercéget, mert megszegte a kibocsátásra vonatkozó szabályokat a kötvények eladásakor még 2015-ben.

A kínai belföldi kötvénypiacot felügyelő szerv decemberben három hónapra megtiltotta új hitelminősítések kiadását a Csengszin International Credit Rating és a Golden Credit Rating International számára a náluk talált szabálytalanságok, a nem megfelelő hitelminősítési eljárások és a nem megfelelő minősítési modellek miatt. Előbbiben a Moody's Investors Service 30 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik.

A kínai hitelminősítő cégeket régóta kritizálják a befektetők, vannak akik szerint ugyanis eléggé nagyvonalúan bánnak a kötvénykibocsátók üzleti tevékenységét jellemző kockázatokkal, és sokszor a megérdemeltnél kedvezőbb minősítéseket adnak ki. Ez is szerepet játszhat abban, hogy a külföldi befektetők érdeklődése viszonylag mérsékeltebb a belföldi kibocsátások iránt. A kínai hatóságok pont emiatt adtak az elmúlt két évben működési engedélyt két nagy nyugati ügynökségnek is, az S&P Global és a Fitch Ratings is üzemeltet helyi irodát.