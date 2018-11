Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Váratlan bejelentés érkezett a Tescótól

Összeáll a Tesco és a Volkswagen, hogy kiépítsék Nagy-Britannia legnagyobb villanyautó-töltő hálózatát. A szolgáltatást nem csupán az áruházlánc vásárlói vehetik majd igénybe.

Két gigantikus európai vállalat, a brit Tesco áruházlánc és a német Volkswagen (VW) autógyártó összeállt, hogy felépítsék Nagy-Britannia legnagyobb ingyenesen igénybe vehető villanyautó-töltő hálózatát - írta a CNBC. Mindkét cég a környezetbarát mobilitás iránti elkötelezettséggel indokolja a kezdeményezést. Ennek szellemében a következő három évben 2500 töltőpontot létesítenek 600 Tesco-áruház parkolójában a szigetországban.

A VW bátorítani akarja az embereket arra, hogy elektromos autót vegyenek - nyilatkozta a hírportálnak Mike Orford, a vállalat brit részlegének egyik vezetője. Aki például tömbházi lakásban lakik, annak nincs módja arra, hogy otthon töltse egy villanyverda akkumulátorait, ha viszont számíthat rá, hogy ezzel a fogós problémával bevásárlás közben megbirkózhat, akkor ennek ellenére dönthet elektromos autó vásárlása mellett.

A rendszer

A Society of Motor Manufacturers and Traders szakmai szövetség adatai szerint Nagy-Britanniában 2018-ban 120 ezer alternatív üzemanyaggal működő járművet fognak forgalomba helyezni, ami 22 százalékkal több a 2017-esnél. Eközben nem csupán a Tesco, hanem az Asda (az amerikai Walmart brit cége), a Morrisons és a Sainsbury"s is elektromos töltőpontokat létesít az áruházai parkolóiban. Ugyanakkor a Tesco-VW hálózat kiépülése 14 százalékkal bővíti majd a szigetország villanyautó-töltő rendszerét.

Az elektromos töltőket az ilyen hálózatokat üzemeltető Pod Point fogja telepíteni. A felhasználók választhatnak, hogy ingyen használják ezeket 7 kilowatt kapacitással vagy az 50 kilowattos gyors töltési lehetőséget választják némi fizetségért cserébe. A szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleknek nem kell a Tesco vásárlóinak lenniük, de az erre a célra használat parkolókat ugyanúgy megfigyelés alatt fogják tartani, mint mozgássérülteknek fenntartott, illetve a baba-mama helyeket.

Körmönfont koncepció

A Volkswagennél abban bíznak, hogy a töltők használata a vásárlók szokásává válik. Ennek érdekében a rendszer kompatibilis lesz a legtöbb forgalom lévő elektromos autó technológiájával. Olyan rutinszerűvé válthat a várakozás közben folyó autótöltés, amilyen az, ahogy nap mint nap bedugjuk a telefonunkba a töltőjét - fejtegette Orford. Egy tízperces villámgyors áramutánpótlást meg lehet majd ejteni az alatt az idő alatt, amíg vásárolunk egy liter tejet - lelkendezett.

A program költségeiről nem árulnak el többet a cégek, mint hogy több millió fontos befektetésről van szó. A VW-ről ezenfelül annyit tudni, hogy 2025-ben már egymillió elektromos autót akar gyártani. A német gigász 2023-ig összesen 44 milliárd eurót (az éves magyar GDP harmada) akar villanyautók fejlesztésére költeni. Emellett az Egyesült Államokban éppen helyet keresnek egy olyan üzem építéséhez, amelyben elektromos járműveket gyárthatnak az észak-amerikai piacra.