Váratlan fordulat a Weinstein-botrányban

Megmenekülhet a csődeljárástól a Harvey Weinstein szexuális zaklatási botránya miatt a tönk szélére került Weinstein Co. filmprodukciós vállalat: sikerült megállapodnia egy befektetőcsoporttal, amely női vezetésű céggé változtatná - írta az atv.hu az MTI híre alapján.

A Weinstein Co. csütörtökön jelentette be, hogy ismét visszaült a tárgyalóasztalhoz a Maria Contreras-Sweet és a milliárdos befektető Ron Burkle vezette csoporttal. A tárgyalásokon a Weinstein és vállalata ellen keresetet benyújtó New York-i főügyész, Eric Schneiderman is részt vett, biztosítva, hogy a megállapodásban a vevők vállalják egy kompenzációs alap létrehozását, amelyből Weinstein áldozatait kártalanítani lehet - írta a portál.

A Weinstein Co. korábban azt közölte, hogy a megfeneklett tárgyalások miatt nem marad más megoldás számukra, mint hogy csődöt jelentsenek. Így viszont a filmest szexuális zaklatással, erőszakkal vádoló nőket nem lehetett volna kompenzálni.

Contreras-Sweet, aki korábban nem dolgozott a szórakoztatóiparban, elmondta: az egész vállalatot átveszik, megtartják a 150 alkalmazottat, és egy olyan új stúdiót építenek fel belőle, amely "a vállalatirányítás legjobb gyakorlatát alkalmazza majd" és vezérelvei között lesz az átláthatóság.

A vevők 220 millió dollárt (56 milliárd forintot) fizetnek a Weinstein Co. vagyonának zöméért és átvállalják 225 millió dolláros (57 milliárd forintot) adósságait. Az új vállalat 90 millió dolláros (23 milliárd forintos) alapot hoz létre Weinstein áldozatainak kártalanítására, amelyhez 60 millió dollárt a vevők, 30 milliót a biztosítók biztosítanak. Contreras-Sweet egy nők által vezetett vállalatot akar létrehozni, amelynek igazgatótanácsában is zömmel nők ülnek.

A kép forrása: AFP/Yann Coatsaliou.

