Váratlan pofonba szaladtak a lengyelek

Visszavonta alig néhány hete tett befektetési szándéknyilatkozatát a lengyel Ursusba és Ursus Busba az az amerikai cég, amely 30 millió dollárral tömte volna ki a cég kasszáját. A nem hivatalos indok: az lengyel vállalat átverte potenciális partnerét.

Indoklás nélkül visszavonta befektetési szándéknyilatkozatát a lengyel Ursusba és Ursus Busba az amerikai Enerkon Solar Internationa Inc. - adta hírül a Business Insider Polska. A korábban csak traktorokat és mezőgazdasági gépeket, az utóbbi időben buszokat is gyártó Ursus szeptember közepén jelentette be, hogy az Enerkon Solár és a japán Venture Func LLC 30 millió dollárt (8,57 milliárd forint) készül a két vállalatba fektetni.

Az üzlet nyomán a befektető hétszázalékos tulajdont szerzett volna az Ursusban, illetve 49 százalékot az Ursus Busban. A Puls Biznesu gazdasági lap úgy tudja, hogy a lengyel partner eltitkolt valamit az amerikai befektető elől, amely a lapinformáció szerint büntetőjogi feljelentést tett az üggyel kapcsolatban a lengyel belbiztonsági szerveknél és a lublini rendőr-kapitányságnál.

A befektető visszalépése rossz hír az átalakítás alatt álló lengyel vállalatnak, ám nem csak a cégvezetés bosszankodhat, hanem a vállalat részvényesei is - az Ursus papírjai 2008 óta forognak a varsói börzén. Az amerikai tőkeinjekció hírének bejelentése után másfélszeresére nőtt a részvényárfolyam, ám most ugyanennyivel csökkent.