Dollármilliókat ért az amerikai vasúton egy egyszerű elgondolás

Dízelről hidrogén üzemanyagot használóvá alakítanak át egy amerikai vontatómozdonyt, és azt vizsgálják, mindez rendszerszinten hogyan volna működtethető. Kaliforniai álom lehetne a pilotprojektből, ha rövid idő alatt sikerrel zárják.

A kaliforniai energiaügyi bizottság (California Energy Commission; CEC) csaknem 4 millió dollár támogatást ítélt meg a magántulajdonú Sierra Northern Railway (Sera) számára arra a pilotprojektre, melyben kidolgoznák a hidrogén-üzemanyagcellás vontató mozdonyok tervezését és rendszerbe integrálását - írta meg a Rail Journal. A vasúttársaság (mely főként fűrészárut, ömlesztett gipszet, konzervárukat, vegyszereket, acélt és gabonaféléket szállít, de a vállalatcsoportnak van hidrogén üzeme is) egyszerű tervvel állt elő: kivon a forgalomból egy dízelmozdonyt, és azt hidrogén-technológiás, üzemanyagcellás működésre építik át. E nulla károsanyag-kibocsátású motorral átszerelt konstrukciót pedig önállóan is, rendszerben is tesztelik minden lehetséges szempontból.

Igazából olyan egyszerű a Sera elgondolása, hogy nem is nagyon érteni, miért csak most jutottak el az amerikaiak idáig. Hiszen, ha egy vontatómozdony évente átlagosan 50 ezer gallon (mintegy 190 ezer liter) dízel üzemanyagot használ el a munkája során, és az üzemanyag megtakarítás mellett a károsanyag-kibocsátási mennyiségek minimalizálása is biztosítható, akkor ezt a projektet még csak magyarázni sem kellene. Nos, a vasúttársaságnál is így remélik, hogy az iskolateremtőnek szánt hidrogén üzemanyacellás mozdonyból legalább annyi erőt és energiát képesek lesznek a vontatásba becsatornázni, mint tették azt eddig, a dízelekkel.

Úgy gondoljuk, hogy ez a projekt elősegíti a mozdonyipar váltását a károsanyag-kibocsátástól mentes út felé, Kalifornia állam minden állomásán - mondta a Rail Journallnak Kennan Beard (III.), a Sera elnöke.

A hidrogén és a vasút nem idegen egymás számára Európában sem, Németországban a Siemens és a Deutsche Bahn tavaly ősszel jelentette be , hogy több mint 370 mérföldes hatótávolságú hidrogénüzemű, személyszállító vonatok tesztelésébe kezd.