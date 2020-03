Vesztes csatát vív a lélegeztetőgép-gyártó - riasztó a helyzet az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok százezer lélegeztető gépet akar vásárolni a világ legnagyobb lélegeztetőgép-gyártó cégétől, amivel lesz egy kis probléma: ez az iparág teljes éves gyártási kapacitása. Vennének 500 millió arcmaszkot is, ám lemaradtak a spekulánsok mögött, akik korábban felvásárolták ezt a védőeszközt.

Megduplázta gyártását a világ legnagyobb lélegeztetőgép-gyártója, a német Drägerwerk és négyszeresére fogják ezt emelni, de így sem tudnak lépést tartani a megrendelésekkel - árulta el a Der Spiegelnek adott interjújában Stefan Dräger, a vállalat vezérigazgatója. Ezért kénytelenek az üzleti megfontolásokon túli prioritási sorrendet felállítani a szállításokban. Nem feltétlenül a Németországi igényeket sorolják az első helyre.

Riasztó az Egyesült Államok helyzete

Az autógyártók ugyan felajánlották segítségüket a lélegeztető gépek előállításának felpörgetéséhez, ám ez nem ilyen egyszerű: végül is ahogy a Drägerwerk sem tud autókat gyártani, ez fordított irányban is igaz. Ugyanakkor ad némi mozgásteret, hogy az elmúlt években a egészségügyi raktárakban elfekvő készletek halmozódtak fel lélegeztető gépekből, amelyeket most elő lehet venni. Ugyanígy a mentőktől és az altatóorvosi készletekből is át lehet adni berendezéseket a sürgősségi osztályoknak.

Óriási probléma Európában az egészségügyi rendszerek különbsége. Például Olaszországban háromszor, Angliában ötször kevesebb intenzív ágy van, mint Németországban. Angliában e téren nagyobb kihívással néznek szembe, mint Spanyolországban, az USA helyzete pedig riasztó. Az utóbbi ország kormánya 100 ezer lélegeztető gépet venne, ami az ezzel foglalkozó iparág teljes éves kapacitása. Az 500 millió arcmaszkkal lényegében ugyanez a helyzet. Ez utóbbi terméket egyébként konténerszámra vásárolták fel az időben kapcsoló spekulánsok, és most kaszálnak rajta.

A mesterséges intelligencia nem igazán tud segíteni

A cégvezető szerint a járvány legfőbb tanulsága: a probléma, amivel szemben állunk annyira bonyolult és új, hogy csak olyan emberek tudják kezelni, akik alaposan végiggondolják a döntéseiket. A mesterséges intelligencia, amiről manapság annyit hallani, nem sokat tud segíteni. A józan ész most fontosabb, mint ahogy általában feltételezzük.

Magasabb fokozatra kapcsolt a koronavírusos betegek biztonságos ellátásához szükséges maszkokat gyártó 3M amerikai vállalat is. Egy éven belül 30 százalékos kapacitásbővítésre készülnek.