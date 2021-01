Villanyautót is bevonnak a beteg gyerekek kezelésébe

Úgy tűnik, időnként még a nagyvállalatok is képesek a propagandának olyan formáját választani, amivel valamilyen pozitív dolgot is tesznek. Ezúttal a szlovákiai gyárakkal is rendelkező Hyundai állt elő jó ötlettel.

A szlovákiai gyárakkal is rendelkező Hyundai most az egyszer olyan kisautót, konkrétan elektromobilt mutatott be, amely a kisgyermekek gyógyítása során is segít az orvosoknak - írta a pozsonyi Új Szó. A kisautót a barcelonai SJD kórházban használják, a Little Big e-Motion projekt keretében. Az autó az úgynevezett Emotion Adaptive Vehicle Control (EAVC) technológiát használja. Visszapattanásra számít a Hyundai és a Kia Ez figyeli a volán mögött ülő gyermek szívdobogását, légzését, s ehhez igazítja az autó sebességét, gyorsaságát és hangját. Az autó természetesen nem gyógyít, legfontosabb feladata, hogy elszállítsa a gyerekeket az egyes kivizsgálásokra, csökkentve ezáltal a rájuk nehezedő stresszt. Az autó képes kiértékelni azt is, hogy a gyermek lelkileg felkészült-e az adott kivizsgálásra. Ha úgy érzékeli, hogy túlzottan ideges a kis páciens, azonnal értesíti erről az orvosokat. Bár úgy tűnhet, értelmetlen projektről van szó, a barcelonai kórház orvosai dicsérik, s állítják, minden olyan megoldás, amely kellemesebbé teszi a gyermekeknek a kórházi kezelést, hasznos.