Wizz Air-vezér: Magyarország ma a legrosszabbul teljesítő ország Európában

Magyarország augusztusig kezelte jól a járványhelyzetet, azóta mindenben a legrosszabbul teljesít a kontinensen - mondta Váradi József Wizz Air-vezér a Forbes üzleti fesztiválján.

A válságnak masszív, káros hatásai vannak, de ezek rövid távúak. Ugyanakkor hosszú távon jelentős, strukturális hatásai vannak: szortírozza a győzteseket a vesztesektől. Mi erre készültünk - jelentette ki Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a Forbes eseményén. Váradi szerint azzal, hogy pénzt gyűjtöttek és folyamatosan faragták a költségeiket, tudatosan készültek a rossz időkre. Jó időben mindenki jól néz ki, ilyenkor derül ki, valójában ki milyen - fogalmazott a fapados első embere.

A légitársaságnál 20 százalékos leépítés volt. A repülési teljesítményünkön egyelőre nem látszik, de mi valójában növekszünk: a járvány márciusi kitörése óta tizenvalahány új gépet átvettünk, a következő másfél évben 30-at veszünk még át - sorolta Váradi.

Az európai légi ipar augusztusban volt a csúcson, akkor éves összevetésben a légitársaságok kapacitásai 48 százalékra álltak vissza (a Wizz-nél ez 81 százalék volt). A hónap végétől azonban egyre több ország léptetett életbe újabb szigorítást, ez pedig hatott is a repülési kedvre. Nem az utas fogyott el, az országok zártak be, tervezhetetlen lett a repülés. A Wizz most 50-60 százalékon üzemel, szemben az iparággal, ami 35-40 százalékon van.

Debrecent bezárták, semmi értelme nem volt repülni onnan, Budapest két óra alatt elérhető, miközben a magyar utazás és turizmus vérzik - mondta Váradi.

Magyarország ma a legrosszabbul teljesítő ország Európában

- fogalmazott a Wizz Air-vezér. Arra a kérdésre, hogy milyen szempontból, azt mondta: "Nagyjából minden szempontból."

Magyarország azzal, hogy - a második hullám berobbanása előtt - szeptembertől lezárta a határokat, nem állította meg a vírus terjedését, ezt ki lehet jelenteni. Váradi szerint Magyarország kifejezetten jól teljesített az esetszámokban, mind pedig a válságmenedzselésben egészen augusztus közepéig. Véleménye szerintevisszaesett az ország minden fronton.

Az ezt firtató kérdésre általánosságban felelt: "Szerintem már rég nem a vírust menedzseljük. A pandémia senkit nem érdekel igazán. Vannak a gazdasági kérdések, az, hogy milyen gazdasági érdekek sérülnek, ki hogyan tud érvényesülni ebben a helyzetben, milyen erőt tudnak képviselni a döntéshozókkal szemben, és megvannak a politikának a maga érdekei is."

A fapados vezére nem számít arra, hogy a járvány lecsengésével a világ drámaian megváltozik és az utazási szokások tartósan átalakulnának.