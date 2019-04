Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Wizz Airrel utazik? Ezt mindenképpen olvassa el!

Az idei lesz az első nyári utazási szezon a Wizz Air új poggyászszabályzatának őszi bevezetése óta, ezért a cég összeszedte a tudnivalókat.

Wizz Air összes utasa, még ha nem is vásárol semmilyen kiegészítő szolgáltatást, egy darab kézipoggyászt garantáltan felvihet minden járat fedélzetére. Ez lehet hátizsák, laptoptáska, női kézitáska vagy bármilyen más táska, melynek mérete nem haladja meg a 40x30x20 cm-t, és befér az előttünk lévő ülés alá. Ezt a poggyászt az ülések feletti tárolókba is fel lehet tenni amennyiben a beszállás után maradt ott hely.

Érdemes ebben az ingyenesen felvihető kézipoggyászban szállítani értékeinket, az útlevelet, gyógyszereket, ékszereket, pénzt, telefont. A táska mellett még egy pulóvert esetleg takarót, olvasnivalót, valamint a duty free üzletekben vásárolt termékeket is felvihetjük a fedélzetre.

A repülőgép fedélzeti csomagtárolóinak kapacitása korlátozott, ám Wizz Priority szolgáltatással a garantált kézipoggyász mellett egy nagyobb, 55x40x23 cm-es fedélzeti poggyász is elhelyezhető az utastérben lévő felső csomagtárolókban.

Mivel a kapunál történő csomagfeladás időigényes folyamat, a jelenlegi rendszer hozzájárul a járatok még pontosabb indulásához is. A késések nagy része az időjárással és a légiirányítási kapacitással függ össze, de évente több mint 10 ezer járat késését okozzák a poggyászkezeléshez kapcsolódó tevékenységek is. Az új poggyászszabályzat bevezetését az is indokolta, hogy az elmúlt évek alatt az egyes úti célokon eltöltött idő hossza csökkent, ma az utasok harmada három vagy kevesebb napos utat foglal, így kevesebb csomaggal repülnek - közölte a cég.

3-féle feladott poggyász: kerekekkel vagy anélkül?

A Wizz Air a korábbi 20 és 32 kilogrammos feladott poggyászok mellett bevezette a 10 kilogrammos feladott poggyászt is. A fedélzeti és feladott poggyászokat kombinálva több mint 50 különböző összeállítást választhatnak egyéni igényeik szerint. A feladott poggyászok maximális mérete súlytól függetlenül 171x149x119 cm.

Gyakori kérdés, hogy a poggyászméretek a bőröndök kerekeivel és fogantyújával, illetve a hátizsákok külső zsebeivel vagy azok nélkül értendők-e.

A Wizz Air szabályzata szerint a bőröndök fogantyúi és kerekei nem számítanak bele a megadott méretekbe (kivéve, ha a kerék nagyobb 5 centiméternél). Vagyis ezek kilóghatnak a poggyászméret ellenőrzésére szolgáló ketrecből. A külső zsebek ugyanakkor beleszámítanak a méretekbe.

Ekkor maradhat le egy csomag a gépről

A ténylegesen megjelent utasok száma és a feladott poggyászok összsúlya csak az indulás előtti pillanatokban válik véglegessé, hiszen előfordulhat, hogy valaki nem használja ki teljesen a vásárolt poggyász(ok) megengedett összsúlyát, illetve bár megvásárolta a jegyét, mégsem utazik.

Nagyon ritkán, de előfordul, hogy egy-egy járat időjárási körülmények vagy a feladott poggyászok szokatlanul nagy súlya miatt nem tudja az utasok minden csomagját elszállítani. Az útvonalon várható erős ellenszél vagy a célállomáson előre jelzett rossz idő miatt fel kell készülni a magasabb fogyasztásra, esetleg a leszállás előtti levegőben történő várakozásra vagy akár a divertálásra (vagyis arra az esetre, ha más repülőtéren kell leszállni), így pedig a szokásosnál több üzemanyagot kell tankolni. A több üzemanyag pedig több súlyt jelent.

Ezekben a ritka esetekben is igyekszik a légitársaság - a biztonsági előírások betartása mellett - a mindenki számára legjobb megoldást választani: a feladott poggyászok közül véletlenszerűen annyi poggyászt vesznek le, melyek nélkül a gép össztömege már nem haladja meg a kívánt maximálisan megengedett felszállási össztömeget.

Ezeket a csomagokat a következő lehetséges járattal juttatják el a célállomásra, majd az utasokhoz.