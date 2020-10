Wolt vs. Netpincér - riválisból barátok lesznek?

A Netpincér anyacégének társalapítója, Lukasz Gadowski beszáll a rivális ételfutárcégbe, a finn Woltba.

A német-lengyel kockázatitőke-befektető 7,5 millió eurót - több mint 2,7 milliárd forintot - fektet be a világ 23 országában és több mint 100 városában jelenlévő, hat évvel ezelőtt Helsinkiben alapított a Woltba - közölte a cég magyar leányvállalata.

A cég jelenleg a világ 23 országában aktív, immár Magyarországon is 7 városban működik, összesen 500 ezer regisztrált felhasználóval rendelkezik. A Wolt legutóbb a német ételrendelési piacra lépett be, ahol az egyik megkerülhetetlen szereplő az a Delivery Hero, amely 2016-ban vásárolta fel a szintén német Foodpandát, így azóta a Netpincérnek is a tulajdonosa.

A világ egyik legnagyobb online ételrendelő hálózatának számító Delivery Hero társalapítója Lukasz Gadowski internetes vállalkozó és befektető. Az Európa egyik legkiterjedtebb mikro-merchandising platformjának (Spreadshirt.net) indulásánál is bábáskodó német-lengyel szakember nevéhez fűződik az első három német weboldal közé tartozó StudiVZ.net közösségi hálózat elindítása, valamint Németország vezető privát értékesítési klubjának (Brands4friends.com) az alapítása.

"Azért fektetek a Woltba, mert kiváló minőségű szállítási szolgáltatást kínálnak, lehetőségük van globális márkává válni, én pedig hozzá akarok járulni a sikereikhez, segíteni szeretném a csapatot hosszú távú céljai elérésében" - fogalmazott Lukasz Gadowski, aki üzleti angyalként 7,5 millió euróval száll be a Woltba. Miki Kuusi, a Wolt vezérigazgatója és társalapítója szerint a befektetés nem a pénzről szól, hanem sokkal inkább az együttműködésről.