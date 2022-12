Elkezdett befagyni a Balaton, de karácsonykor kitör a tavasz

A múlt héten megdőlt Szibériában a hidegrekord, miközben Borsodban is mínusz 15 fokot mutatott a hőmérő. A hétvégén a Balaton partja is jegesedni kezdett, azonban a tó befagyására a közeljövőben nem kell számítani, főleg, hogy karácsonykor itthon napközben 12-15 fok is lehet.