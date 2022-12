Tüdő-, vastagbél és prosztatarák; a daganatos megbetegedések közül ezek követelik a legtöbb férfiéletet napjainkban Magyarországon. Hazánkban a prosztatarákos eseteket minden harmadik férfinál már túl későn, áttétes állapotban fedezik fel, míg Nyugat-Európában az esetek 10-15 százalékában. Az orvosok nem győzik hangsúlyozni: sok betegség a korai stádiumban semmiféle tünetet nem produkál.

Túl szemérmes korosztály

Dr. Lacó László, sebész-urológus, a győri Petz-kórház adjunktusa is a szűrések fontosságára hívja fel a figyelmet. A szakorvos leszögezte, míg a hölgyeknél már fiatalabb korban kialakul annak a rutinja, hogy évente meglátogassák a nőgyászukat, addig a férfiaknál nincs ennek hagyománya. Nekik 45 éves koruktól kellene koncentrálniuk a szűrésekre.

– A prosztata-, a vese- és húgyhólyagrák kockázatát zárhatja ki az a 45 év fölötti férfi, aki ellátogat egy urológiai szűrővizsgálatra. Ha az említett betegség korai stádiumát diagnosztizálják egy ilyen vizsgálaton, teljes gyógyulás érhető el a gyógymódoknak köszönhetően – fogalmazott a szakorvos. Hozzátette: egyre többen döntenek menedzser-szűrések, vagy férfispecifikus vizsgálat mellett. – A No Shave November vagy a Movember kampányok is hozzájárulnak ennek sikerességéhez, illetve a testmozgás és egészséges étkezés térnyerése is, hiszen a megelőzés, a prevenció szintúgy fontos. Ám az a generáció, akinek a legfontosabb lenne az évenkénti szűrés, még mindig túl szemérmes, s csak akkor látogatja meg szakorvosát, amikor már túl késő. Nem elég, ha valaki egészségesen él, sokat mozog, fittnek érzi magát, mert ekkor sem zárható ki a daganatos megbetegedés kialakulása, s a szűrés ekkor sem elkerülhető – emelte ki dr. Lacó László.

Fiataloknak csak akkor, ha problémát észlelnek

– Az évenkénti szűrővizsgálat már 45 év fölött ajánlott, így akár olyan daganat is kimutatható, ami nem okoz semmiféle panaszt. A fiataloknak nem kell ilyen specifikus szűrésekre járniuk, viszont, ha problémát észlelnek, azonnal menjenek szakorvoshoz. Őket leginkább a húgyúti fertőzések, pl. a prosztatagyulladás érintheti, amit a közhiedelemmel ellenétben nem csak nemi úton lehet elkapni. llyen esetekben természetesen szükség van szakorvosra – tájékoztatott sebész-urológus. Hozzátette: idős korban a jóindulati prosztatamegnagyobbodás is okozhat vizelési problémákat. – Fiataloknál-időseknél egyaránt előfordulnak merevedési zavarok, amire szintén van gyógymód, ha a beteg eljön vizsgálatra – emelte ki a szakorvos.

Prosztatarák: évente 4.500 új eset

Évente 4.500 férfinál diagnosztizálnak prosztatarákot hazánkban s 1.500-an sajnos bele is halnak a betegségbe. Dr. Lacó szerint a prosztatarák korai stádiumban nem mutat semmiféle tünetet. Ha már mutat, akkor baj van. A költői kérdést ide lehetne beszúrni: vajon miért nem mennek a 45+-os férfiak szűrővizsgálatra évente?

Vérvétel, ultrahang, betapintás

A prosztatavizsgálat áll egy PSA-szint mérésből (vérvétel), egy ultrahangból, illetve egy rektális digitális vizsgálatból, vagyis a betapintásból. – A tapintás sokak számára riasztó, ezért inkább el sem jönnek a vizsgálatra. A vérvétel majdnem száz százalékban biztos, ám az előbb említett tapintás adhat teljes biztonságot. A szűrés után érdeklődő férfiaknak mindig kifejtem: akkor is jöjjenek vizsgálatra, ha a harmadik vizsgálattól félnek, mert az előző kettővel is jó eséllyel kizárhatjuk a betegéget, és ez sokkal jobb, mintha el sem jönnének - figyelmeztet dr. Lacó László.

Hólyagdaganat, elsősorban a dohányosok betegsége

– Sokan észlelnek véres vizeletet, ami a hólyagdaganat első jele, de nem tulajdonítanak neki nagy jelentőséget, pedig azonnali vizsgálatot igényel, mert lehet csak másfél-két év múlva jelentkezik újabb tünet, amikor már késő lehet. Időben felismerve ez a betegség teljesen meggyógyítható – tájékoztatott a szakorvos, hozzátéve, a hólyagdaganat a dohányosok betegsége, szoros összefüggés mutatható ki a cigaretta és a rák e fajtája között. – A veserák előfordulása is növekedést mutat, 2000-2500 eset évente Magyarországon. Ultrahang vizsgálattal korai stádiumban felismerve, operálva teljesen meggyógyítható, tünetet - véres vizeletet - későn okoz, az áttétes stádiumban már nehezen kezelhető – zárta dr. Lacó László.