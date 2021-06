Péntek este 8-ig marad a vörös kód

Továbbra is érvényben van a hőségriadó, de marad a vörös kód is. Ajánlatos ma is több folyadékot inni, a déli órákban elkerülni a napfürdőzést és órákat hűtött helységben tartózkodni. Szombatra jöhet egy pici, de az egész országban érezhető enyhűlés - írta az MTI.