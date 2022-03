A tiltólistán Putyin szóvivője, olajmágnások és bankárok is szerepelnek, Málta viszont a szankciók ellenére sem hajlandó felhagyni azzal, hogy befektetésért cserébe továbbra is útlevelet adjon külföldieknek, köztük oroszoknak is.

Az országban azok a gazdag külföldiek kaphatnak útlevelet és állampolgárságot, akik ingatlant bérelnek vagy vásárolnak és befektetnek. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban „arany útlevélnek” nevezte a máltai rendszert, hiszen a nem uniós állampolgárok számára eladott útlevél lehetővé teszi a gazdag orosz befektetőknek, hogy EU-s állampolgárságot szerezzenek, amellyel szabadon utazhatnak az Európai Unióban és hozzáférhetnek a pénzügyi rendszerekhez is.

Robert Abela máltai miniszterelnök eddig nem adott egyértelmű választ arra, hogy meg fogják-e akadályozni az oroszok uniós útlevélszerzését a szankciók ellenére is. Alex Muscat állampolgársági ügyekért felelős parlamenti államtitkár azonban azt nyilatkozta a Times of Malta című lapnak, hogy az oroszellenes szankciók "nem vonatkoznak a máltai útlevél megszerzésének lehetőségére, hiszen az arany útlevéltől különbözik az a rendszer, amelyben a befektetés tartózkodási helyhez van kötve".

Az államtitkár azt is mondta, Málta tiszteletben tartja az összes oroszellenes uniós szankciót, de az útlevélhez jutást a jövőben is az eddigi formában fogják biztosítani a külföldiek számára, mert az ország nagyon komoly ellenőrzőrendszerrel rendelkezik, és elővigyázatosak minden külföldi befektetővel szemben. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy „ne általánosítsunk, hogy minden orosz ember rossz”.

Máltán kívül Cipruson is lehetősége volt eddig gazdag oroszoknak állampolgársághoz jutni, azonban Nicosia két éve eltörölte ezt a gyakorlatot, miután az Európai Bizottság 2020 októberében kötelezettségszegési eljárást indított az ország ellen. Bulgáriában szintén lehetett befektetésért cserébe állampolgárságot szerezni, de idén januárban elfogadtak egy törvényt, mely alapján el fogják törölni az arany útlevél-rendszert.