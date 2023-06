A TLC csatorna és a Netflix streamingszolgáltató sorozatainak egy-egy epizódját vizsgálta bejelentések nyomán a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa. A testület mindkét esetben helytelen korhatár-besorolást állapított meg, és az illetékes holland társhatósághoz fordult.

A holland joghatóság alá tartozó TLC csatornán április 19-én sugárzott Trixie Motel című reality-sorozat ötödik epizódját állampolgári bejelentésre reagálva vizsgálta a Médiatanács.

A műsorszámot a szolgáltató „korhatár nélkül” megtekinthetőnek minősítette, este nyolc órakor tűzte műsorra.

A vizsgálat megállapította, hogy ha a csatorna szolgáltatója magyar joghatóság alá tartozna, úgy a műsorszám megtekintése „12 éven aluliak számára nem ajánlott” megjelöléssel, III. korhatári kategóriába tartozóként kerülhetett volna adásba.

A médiahatóságot nyilvánvalóan az zavarhatta, hogy a reality sorozatot mondhatni jól megszórták drag queen-ekkel. Maga a történet is arról szól, hogy Trixie Mattel, az egyébként nagyon ismert nőimitátor és szintén híres barátai egy drag-motelt hoznak létre a kaliforniai Palm Springs-ben. A sorozatban újabb és újabb hírességek jelennek meg, akiknek alapvetően az a feladatuk, hogy segítsenek a tulajdonosoknak, és tanácsokat adjanak a működtetéshez. Az azonban nagy kérdés, hogy ha már az 5. évad kivágta a biztosítékot az állampolgári bejelentőnél, mi lesz a nyolcadik után, ahol már egy tucat drag queen-t vonultat fel a sorozat.

When there’s no new episode of Trixie Motel



You can binge the entire series now on @discoveryplus ???? pic.twitter.com/QgIqHUDVct