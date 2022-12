Csak kevesen juthattak eddig a száz méter magas Megyeri-híd tetejére. Most azonban Pécsi Norbert Sándor a Magyar Közút Nonprofit Kft. kommunikációs vezetője egy itt is megtekinthető exkluzív online bejárást tartott az érdeklődőknek, és kívül-belül, mindenhonnan megmutatta nappal és éjszaka is a hidat.

A kisfilmből kiderül, hogy a pilon tetejéről ellátni Budakalászig, Dunakesziig, de tiszta időben a Pilis és Budapest is látszik.

A kommentelők közül többen kedvet is kaptak, hogy felmenjenek a híd tartópillérének tetejére, de a kommunikációs vezető lehűtötte a reményeiket.

Ahogy megírtuk, ma még, vagyis december 26-án sötétedéstől holnap hajnalig lehet megnézni a zöldre festett pilonokat, majd szilveszter idején, december 30-tól január 1-ig újra kivilágítják a Megyeri hidat.