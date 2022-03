A Boeing és az Airbus már korábban kivonult Oroszországból, és azt is bejelentették, hogy ezentúl nem adnak pótalkatrészeket sem. Azóta az orosz légitársaságok kénytelenek voltak sok nemzetközi repülőjáratot törölni, mert attól is tartaniuk kell, hogy külföldi lízingcégek vagy bankok lefoglalják a gépeket.

Kína korábban már megtagadta, hogy alkatrészeket biztosítson az orosz légitársaságoknak, viszont Moszkva lehet, hogy a kínaiak segítsége nélkül is megoldást talál a problémára. A kereskedelmi minisztérium adatai szerint Oroszország repülőgép-állományának több mint a fele külföldön van bejegyezve, és azt is meg lehetne oldani, hogy úgy vegyenek orosz nyilvántartásba repülőket, hogy közben benne maradnak a nemzetközi rendszerben is, így meg tudnák kerülni a szankciókat.

