Rendszeresen fokozódik a játékkedv, ha péntek 13-ára esik. A nemzeti lottótársaság adatai szerint a babonásnak vélt napon a klasszikus szerencsejáték termékeket keresik a szerencsevadászok, így kiemelkedően teljesít a sorsjegy és az Ötös-valamint a Hatoslottón is többen keresik a szerencséjüket. A két számsorsjáték halmozódása folytatódik, az Ötöslottón 2 milliárd, a Hatoslottón pedig 1.275 milliárd forint várja a szerencsevadászokat.

Péntek 13-án többen próbálnak szerencsét, a 13-as szám pedig szerencseszámként is az egyik legnépszerűbb a hazai játékosok körében.

Évente legfeljebb három alkalommal esik egybe a hét ötödik napja a hónap tizenharmadik napjával, ezért péntek 13-án sokkal többen teszik próbára a szerencséjüket, mint az átlagos hétköznapokon. A Szerencsejáték Zrt. adatai szerint a legtöbben a sorsjegyet választják, a legutóbbi babonásnak hitt dátumon 69 százalékkal több kaparós fogyott, mint egy átlagos pénteken. A második legnépszerűbbek a lottójátékok, tavaly a Skandináv lottón 71 százalékkal, a Hatoslottón 66 százalékkal, az Ötöslottón pedig 43 százalékkal ugrott meg a kereslet.

2023-ban már januárban péntekre esik 13-a, ami most különösen vonzó lehet a babonásoknak,

hiszen az Ötös- és a Hatoslottón is 11 hete halmozódik a főnyeremény. Magyarország két legismertebb lottójátéka milliárdokkal várja a játékosokat, a Hatoslottón 1,275 milliárd a várható főnyeremény, az Ötöslottón pedig már 2 milliárdot és a telitalálatos. De nem csak a főnyeremény duzzad, hiszen az Ötöslottón a legutóbbi sorsolás alkalmával a kéttalálatos, a nyertesek már rekordösszegű, 3 300 forintnak örülhettek a két helyes tippért cserébe. Tovább halmozódik az Eurojackpot is, az európai lottójátékon legutóbb decemberben született telitalálatos, akkor egy magyar szerencsés bruttó 30 milliárdos forintot is meghaladó összeggel lett gazdagabb. Az Eurojackpoton 9 hete halmozódik a főnyeremény, így a pénteki sorsoláson bruttó 20 milliárd forint várja a szerencsevadászokat.

A 13-as szám nem csak a játékkedvet befolyásolja, hiszen az év többi napján is a legnépszerűbbek között szerepel: a magyar felnőttek több mint fele rendelkezik szerencseszámmal, legtöbbeknek ez a 13-as vagy a 7-es. Az Ötöslottón a legtöbbször megjátszott szám a 13, ezt mintegy 70 százalékkal gyakrabban fogadják meg a játékosok, mint a többi számot. A Hatoslottón ugyanakkor a 13-as már csak a harmadik leggyakrabban megjátszott szám.

A Péntek 13-hoz kapcsolódóan külön akcióban is gazdára talál a szerencse, hiszen a januári szerencsenapok részeként péntek 13-án az Ötöslottót megjátszók között 13×1 millió forintot, a Hatoslottót játszók között 13×500 ezer forintot, a Puttón ikszelők között pedig 13×400 ezer forintot sorsolnak ki.