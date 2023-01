Egy országot rázott meg a 29 éves Baumann Péter rendőr főtörzsőrmester halála, aki azt követően veszítette életét, hogy január 12-én, csütörtökön késő este lakossági bejelentésre érkezett ki két másik rendőr kollégájával egy újbudai társasházhoz, ahol a 35 éves Sz. Szilárd épp egy kalapáccsal törte be egyik szomszédja ajtaját.

Az intézkedés közben az elkövető megpróbálta megakadályozni megbilincselését, és a kiérkező rendőröket megszúrta egy 17 centiméter pengehosszúságú késsel.

A támadásban az egyik rendőr a combján, a másik a karján és a mellkasán szenvedett szúrt sérülést, míg Baumann Pétert szívtájékon érte az egyik szúrás, és a kórházban életét veszítette. A combon szúrt rendőrt egyelőre megfigyelésre bent tartották a kórházban, a másik rendőr már otthonában lábadozik.

Azóta kiderült, hogy hősi halottá nyilvánítja a rendőrség a 29 éves Baumann Péter rendőr főtörzsőrmestert.

Az újbudai késelő letartóztatását kéri az ügyészség

A nyomozó főügyészség szombat délelőttre pedig elrendelte a rendőrt halálra késelő Sz. Szilárd őrizetét, majd gyanúsítottként hallgatta ki.

Az elkövető nem tett vallomást és panasszal élt a gyanúsítás ellen a Központi Nyomozó Főügyészség közleménye szerint.

Azóta kiderült, hogy Sz.Szilárd büntetett előéletű, korábban is erőszakos bűncselekmények miatt ítélték el. A csütörtöki támadást garázdaság és testi sértés miatt kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el, és hasonló bűncselekmény miatt jelenleg más büntetőeljárás hatálya alatt is áll.

Tekintettel arra, hogy fennáll a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye, a főügyészség indítványozta a gyanúsított letartóztatását. A kényszerintézkedésről a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája vasárnap dönt.

Drogot fogyaszthatott az újbudai késelő

Elmeorvosi vizsgálat vár a 35 éves Sz. Szilárdra – értesült a Magyar Nemzet. A szemtanúk elmondása alapján a rendőrt halálra késelő férfi egy ideje zavart volt, és már két napja is megpróbált betörni ahhoz a szomszédhoz, akinek az ajtaját végül csütörtökön este kalapáccsal betörte. Akkor arról kiabált, hogy megfigyelik.

A kigyúrt testalkatú Sz. Szilárdot erőszakos emberként ismerték a környéken: a lap szerint agresszív magatartása összefüggésbe hozható azzal, hogy az újbudai késelő drogot, ezen belül is kristályt fogyasztott. A nyomozás folyamán a hatóságok ezt is vizsgálják.

Az újbudai késelő azóta is mindent tagad

Időközben a Magyar Nemzet azt is megtudta, hogy befejeződött a rendőrgyilkossággal gyanúsított férfi kihallgatása a kórházban, aki továbbra is tagadja a bűncselekmény elkövetését, amelyet egy külön nyomozócsoport vizsgál nagy erőkkel jelenleg is.

A rendőrség azt is vizsgálja, hogy az Újbudán csütörtök este intézkedő rendőrök az előírásoknak megfelelően jártak-e el. Az ORFK szóvivője a lapnak elárulta: azt már nagy valószínűséggel kimondhatónak tartják, hogy az intézkedés, beleértve a lőfegyverhasználatot, egyszerre volt szakszerű, jogszerű, szükséges és arányos.