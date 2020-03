Koronavírusos kosarast találtak Amerikában - felfüggesztették a egész bajnokságot

Egy francia kosaras megfertőződött, meg nem határozott ideig nem lesznek zártkapus mérkőzések sem az NBA-ben.

Az ESPN híre szerint pozitív lett Rudy Gobert koronavírus-tesztje. A Utah Jazz francia centere miatt el is halasztotta csapata Oklahoma City Thunder elleni, csütörtök hajnali mérkőzését.

Aztán a Sacramento-New Orleans meccset sem játszották le, majd a liga bejelentette, hogy felfüggesztik a bajnokságot.

Napok óta érett az a helyzet, de eddig úgy tűnt, hogy az NBA "megúszhatja" annyival is, hogy bevezetik a zárt kapus mérkőzéseket. Egyelőre nem tudni, hogy mi lesz most a következő lépés; a liga ezt is tárgyalni fogja.