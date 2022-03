Bélyegre nyomtatják az orosz hajót, amit a Kígyószigetnél küldtek el a fenébe

A vitatott végkifutású ukrajnai háborús történet szerint a Kígyósziget őrzői meglátva egy orosz járőrhajót azt mondták, hogy "b*szódj meg, orosz hajó!", majd a hősies védőket lelőtték. Az orosz média szerint viszont nem haltak meg az ukrán katonák, csak hadifogságba estek. Az igazság egyelőre nem derült ki a történetről, viszont miután a hősiesen harcoló védelmi erők szimbóluma lett a történet, most Ukrajna azt tervezi, hogy bélyeget készít az incidensről.

Ez így nézhet ki:

Ukraine is releasing "Russian Warship, Go F#ck Yourself" Stamps!

Can we get one for #Scotty?#Ukraine️ #UkraineRussianWar pic.twitter.com/pfJ7pgXcls