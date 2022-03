Elrabolták egy megtámadott ukrán város polgármesterét

Ririlo Timosenko, az ukrán elnökség helyettes vezetője szerint pénteken elrabolták az orosz megszálló erők Ivan Fedorovot, a dél-ukrajnai Melitopol polgármesterét. A hírt Anton Gerashenko ukrán belügyi tanácsadó is megerősítette - írja a hvg.hu.

Az esetről a Twitteren tettek közzé egy felvételt.

The mayor of #Melitopol Ivan Fedorov was kidnapped, said Anton Gerashchenko



According to him, Fyodorov refused to cooperate with the Russian military occupying the city. He was detained at the city crisis center, where he was in charge of the city's life support. pic.twitter.com/mCzfCzDWzQ