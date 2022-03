Fronton szolgáló macska lelkesíti az ukránokat

Az ukrán Twitter-posztok és Telegram-csatornák sztárja egy macska, aki a fronton kedveskedik az ukrán védelmi erőknek. Azt nem közölte egyetlen sem forrás, hogy a fekete cica pontosan melyik egységek mellett maradt, de így is kabalája lett a honvédőknek.

Ukrainian soldier with her guardian angel on her shoulder ????????????????



An awareness campaign so refugees don't abandon

pets.



Hoping this all ends soon.



No to war! #Ukraine️ #UkraineWar #Ukrainian pic.twitter.com/FUjTljDnmO