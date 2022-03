A háború kiüti a britek nemzeti streetfoodját?

Az ukrajnai háború miatt a nagy hagyományra visszatekintő brit fish&chips boltokra is egyre nagyobb nyomás nehezedik. A dráguló nyersanyagárak és a munkaerőhiány mellett, most az Oroszországból nagy mennyiségben érkező fehér hal miatt aggódhatnak. A kizárólag fish&chipset áruló brit vendéglátóhelyeken a kulcsfontosságú alapanyagok drágulása ugyanis olyannyira felhajtották az árakat, hogy az elkövetkező 12 hónapban az érintett boltok harmada is tönkremehet - mondta a Politicónak Andrew Cook, a National Federation of Fish Friers elnöke.

Oroszország ukrajnai inváziója eddig is nagy hatással volt a fehérhal-ellátásra, a banki szankciók és az általuk generált papírmunkák ugyanis durva késéseket okoztak, mindeközben a csomagolóanyagok és a szállítási költségek is folyamatosan nőnek - magyarázza Cook. Az Egyesült Királyság fehér hal termelésének mintegy 30 százaléka Oroszországból származik és a globális kínálat közel 45 százalékát ellenőrzik.

Az ukrán és az orosz búza drágulása, valamint megcsappant a szállítás a tésztára, a zsemlemorzsára is hatással lesz, tehát nem csak a fagyasztott haltermékek, de a halrudacskák is drágulhatnak. Mivel Ukrajna a világ legnagyobb napraforgóolaj-termelője, a szakértők a piaci kínálat súlyos zavaraira és áremelkedésre figyelmeztetnek, mivel a vállalkozásoknak lassan alternatív növényi olajok után kell nézniük.