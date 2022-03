Kétezer külföldi diákot menekítettek ki éjjel az ostromlott ukrán városból

Nemzetközi diákok és ukránok voltak azok között, akiknek tegnap este vonattal sikerült elmenekülniük Szumiból, miután két hétig az orosz bombázások miatt egy pincében rekedtek, ez idő alatt nem is kaptak elegendő élelmet - írja a Guardian.

Mintegy 7000 embert sikerült tegnap biztonságosan kimenekíteni - jelentette a BBC tudósítója, Sarah Rainsford. Közöttük volt a 2000 külföldi diák is.

International students & Ukrainians crammed onto evacuation trains late last night after 2 weeks trapped under fire in #Sumy. Manisa described 'miserable' days in a basement:'we were starving' she said



c 7000 people were evacuated safely yesterday; a 2nd corridor's planned today pic.twitter.com/9rZEpZz43V