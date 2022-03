Sikerült kimenteni a kijevi állatkert lakóit

Több állatkerti állatot is sikerült kimenekíti az ostrom alatt álló Kijevből. Többségüket a Lengyelországban lévő Poznán állatkertje fogadta be.

WELCOME - the evacuated #Animals from #Kiyv /#kiew zoo have finally arrived in #Poznán/#Poland#animalrescue #Wildlife #Ukrainia



???? zoo Poznan pic.twitter.com/UZuuzrbJ4I