Mit jelenthet a Z betű az orosz tankokon?

Február végén, napokkal azelőtt, hogy az orosz erők megkezdték volna Ukrajna teljes invázióját, a közösségi médiában olyan videók és fotók kezdtek keringeni, amelyeken "Z" betűvel feliratozott tankok, kommunikációs teherautók és rakétavetők gurultak a határ felé – írja a CNN.

Azt találgatták, hogy a cirill helyett római ábécével írt "Z" vajon mit jelezhet Moszkva következő lépéseit illetően.

Katonai szakértők a "Z"-t úgy értelmezték, hogy "Za pobedy", ami oroszul "győzelemért", vagy "Zapad", ami "Nyugat". Egyesek a szimbólummal festett járműveket "Zorro osztagnak" nevezték, míg mások szerint a "Z" a Kreml önjelölt "első számú célpontját", Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt jelentheti.

Az biztos, hogy a „Z” szimbólum lett, a Kreml támogató csoportok és a politikusok is előszeretettel fejezik ki ezzel támogatásukat a megszállás iránt.

Let's discuss what's happening in Russia. To put it simply, it's going full fascist. Authorities launched a propaganda campaign to gain popular support for their invasion of Ukraine and they're getting lots of it. You can see "Z" on these guys' clothes. What does it mean? ???? pic.twitter.com/F2zjcpJCDZ