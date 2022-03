Már Ukrajnában is lecsukják a tüntetőket a megszálló oroszok

Az orosz nemzeti gárda több mint 400 ukrán tüntetőt vett őrizetbe, akik Herszon város orosz megszállása ellen tiltakoztak - írja az ukrán katonai főparancsnokság tájékoztatására hivatkozva a The Guardian.

A lakosok bátor és dühös ellenállása miatt a megszállók rendőri-adminisztrációs rendszert próbálnak bevezetni Herszonban az ukrán katonai főparancsnokság szerint.

A közösségi média oldalakon több felvétel látható az orosz megszállók ellen tüntető ukránokról. Az egyik felvételen az látszik, hogy a herszoniak annak ellenére hangosan tiltakoznak egy tüntető megverése miatt, hogy az orosz katonák a levegőbe lőnek.

Day 14. Good morning. Video: Kherson - the only regional capital that has fallen. Ukrainian crowd of protestors gets angry after Russian troop start beating up a protestor. Russians open fire (in the air) and that does not stop but mobilize protestors. Pure anger and no fear pic.twitter.com/MQQJwyyVju