Az SAP és az Intel is felszólítást kapott az ukrán minisztertől

Újabb technológiai cégeket kért meg Mihajlo Fedorov ukrán miniszterelnök-helyettes és digitális átállásért felelős miniszter, hogy ne adjanak el technológiát Oroszországnak, amelynek rakétái és tankjai békés ukránokat ölnek. Két Twitter-bejegyzésben a miniszter felszólította az Intelt és az SAP-t, hogy szüntessék meg az együttműködésüket az orosz állami és kereskedelmi vállalatokkal.

Fedorov korábban is több nemzetközi cégnek, az Apple-től a Microsoftig, üzent nyilvánosan, hogy szakítsák meg kapcsolataikat az Ukrajnát lerohanó Oroszországgal. A kommunikáció biztosításához internetet is így kért, és a felhívására Elon Musk üzletember segítséget is nyújtott a Starlink internetes terminállal.

A miniszter a rakétatámadások által okozott pusztításról is beszámol a közösségi oldalán.