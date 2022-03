Több mint ezer holttest hevert Mariupol utcáin

Több mint 1200 holttestet gyűjtöttek össze az ostromlott ukrán Mariupol kikötőváros utcáin az orosz ágyúzás kezdete óta - közölte a város alpolgármestere, Szerhij Orlov. A BBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy nem tudja, összesen hányan haltak meg a városban, de a legfrissebb adat 1207 emberről szól.

Ezek "csak holttestek, amelyeket az utcán gyűjtöttünk össze" - mondta Orlov.

Mintegy 47 embert tömegsírba temettek, mivel a városon kívüli temetkezési helyekre nem lehetett eljutni - mondta, hozzátéve, hogy nem mindenkit sikerült azonosítani.

This very powerful image... by AP's Evgeniy Maloletka in Mariupol, after a Russian airstrike hit a maternity hospital. pic.twitter.com/FRhjmKPslr